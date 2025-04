La especulación creció cuando los seguidores notaron que Melissa ya no aparecía tan a menudo junto a Anthony en sus publicaciones recientes. Desde hacía varios días, la actriz no subía videos ni fotos con su esposo, algo que antes solía hacer con frecuencia en TikTok e Instagram. Este cambio inusual alimentó la teoría de un posible alejamiento entre ellos. Los comentarios en internet empezaron a hablar incluso de una supuesta crisis matrimonial.

Melissa finalmente compartió un video en sus redes sociales con un tono relajado y juvenil para abordar el tema de los rumores. En la grabación reveló que estaba en un estudio de tatuajes cumpliendo un antojo que tenía desde hace tiempo: hacerse varios tatuajes nuevos. La mayor sorpresa fue ver quién la acompañaba: nada menos que Anthony Aranda, vivito y coleando junto a ella. Con una sonrisa, la actriz incluso se refirió a él en broma como el desaparecido mientras enfocaba la cámara hacia su esposo. "Les cuento que he venido a tatuarme, hace rato que quería hacerme varios tatuajes, y me está acompañando el desaparecido. Me han puesto que está desaparecido, pero siempre has estado ahí", dijo Melissa Paredes mirando a Anthony y dejando claro que él nunca se había ido.

Melissa no se quedó callada y respondió con un mensaje contundente y sin rodeos, dirigido al usuario entrometido. "No te metas donde no te llaman. Y si crees que la malcriamos x lo que una persona fomenta con sus comentarios desatinados hacia una menor es tu problema no mío. No conoces a mi hija así que te CALLAS", escribió tajantemente la actriz en su cuenta de TikTok para frenar al crítico. Con esas palabras dejó claro que ni ella ni Rodrigo permitirán que nadie se entrometa en la forma en que crían a su pequeña. Melissa defendió con uñas y dientes la educación de su hija y exigió respeto hacia su vida familiar.