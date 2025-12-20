Pamela López se pronunció tras la demanda de divorcio por causal presentada por Cueva. La influencer expresó su temor a ser desalojada junto a sus hijos de su hogar.

Pamela López se pronunció luego de que se hiciera pública la demanda de divorcio por causal que presentó Christian Cueva en su contra. En conversación con Magaly Medina, la influencer mostró su preocupación al alertar que ella y sus hijos estarían en riesgo de ser desalojados del departamento donde viven en la actualidad, haciendo un pedido al 'Aladino'.

Pamela López y sus hijos podrían perder el departamento de Christian Cueva

Pamela López se sentó en el set de 'Magaly TV, La Firme' para pronunciarse sobre la demanda de divorcio por causal que inició Christian Cueva. La animadora de eventos cuestionó duramente la decisión del futbolista, al considerar que este tipo de proceso no solo es complejo, sino que podría extenderse por varios años, tal como explicó una abogada consultada en el programa conducido por Magaly Medina.

Sin embargo, el tema fue más allá del aspecto legal. Durante la emisión, la conductora advirtió sobre las consecuencias que esta acción tendría en la vida cotidiana de López y, especialmente, en la de los tres hijos que tienen en común. Por ello, remarcó la necesidad de que ambos opten por una salida conciliadora que priorice el bienestar de los menores.

Visiblemente afectada, Pamela defendió su rol como madre y explicó por qué considera fundamental conservar el hogar en el que viven actualmente. "Yo sé cuándo se enferman, cuándo necesitan algo, sé lo que es lidiar con tres pequeños cuando todo el día tienen conflictos, yo soy la que asiste a cosas del colegio, es el techo de sus hijos, no es para mí", comenzó diciendo López.

Más adelante, la propia Magaly Medina expuso el escenario al que se enfrentaría la familia si no se alcanza un acuerdo entre ambas partes, dejando en claro que la vivienda no está a nombre de Pamela ni de los niños.

"La casa donde tú vives estás viviendo de manera precaria, porque si él no te la asigna o no se la asigna al nombre de sus hijos, tú vas a tener que desalojarla en un divorcio. Esas son las cosas que se tienen que poner de acuerdo en un matrimonio que ha traido a tres hijos al mundo", a lo que López respondió: "Correcto".

Pamela López ruega a Christian Cueva

Pamela López se dirigió directamente a Christian Cueva y a su equipo legal para solicitar que el proceso se aborde con una mirada más humana y justa. La animadora remarcó que durante años priorizó la crianza de sus hijos y la estabilidad familiar, una decisión que, según explicó, la llevó a postergar su crecimiento personal y profesional, mientras la carrera futbolística del deportista continuaba en ascenso tanto a nivel local como internacional.

En ese contexto, López pidió que su historia en común y el rol que asumió dentro del matrimonio sean considerados al momento de tomar decisiones legales.