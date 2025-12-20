Wapa.pe
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

El RUEGO de Pamela López ante la amenaza de ser DESALOJADA junto a sus hijos del departamento de Cueva: "Es el techo de sus hijos"

Pamela López se pronunció tras la demanda de divorcio por causal presentada por Cueva. La influencer expresó su temor a ser desalojada junto a sus hijos de su hogar.

    Pamela López hace llamado a Christian Cueva | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Pamela López se pronunció luego de que se hiciera pública la demanda de divorcio por causal que presentó Christian Cueva en su contra. En conversación con Magaly Medina, la influencer mostró su preocupación al alertar que ella y sus hijos estarían en riesgo de ser desalojados del departamento donde viven en la actualidad, haciendo un pedido al 'Aladino'.

    Pamela López y sus hijos podrían perder el departamento de Christian Cueva

    Pamela López se sentó en el set de 'Magaly TV, La Firme' para pronunciarse sobre la demanda de divorcio por causal que inició Christian Cueva. La animadora de eventos cuestionó duramente la decisión del futbolista, al considerar que este tipo de proceso no solo es complejo, sino que podría extenderse por varios años, tal como explicó una abogada consultada en el programa conducido por Magaly Medina.

    Sin embargo, el tema fue más allá del aspecto legal. Durante la emisión, la conductora advirtió sobre las consecuencias que esta acción tendría en la vida cotidiana de López y, especialmente, en la de los tres hijos que tienen en común. Por ello, remarcó la necesidad de que ambos opten por una salida conciliadora que priorice el bienestar de los menores.

    Visiblemente afectada, Pamela defendió su rol como madre y explicó por qué considera fundamental conservar el hogar en el que viven actualmente. "Yo sé cuándo se enferman, cuándo necesitan algo, sé lo que es lidiar con tres pequeños cuando todo el día tienen conflictos, yo soy la que asiste a cosas del colegio, es el techo de sus hijos, no es para mí", comenzó diciendo López.

    Más adelante, la propia Magaly Medina expuso el escenario al que se enfrentaría la familia si no se alcanza un acuerdo entre ambas partes, dejando en claro que la vivienda no está a nombre de Pamela ni de los niños.

    "La casa donde tú vives estás viviendo de manera precaria, porque si él no te la asigna o no se la asigna al nombre de sus hijos, tú vas a tener que desalojarla en un divorcio. Esas son las cosas que se tienen que poner de acuerdo en un matrimonio que ha traido a tres hijos al mundo", a lo que López respondió: "Correcto".

    Pamela López ruega a Christian Cueva

    Pamela López se dirigió directamente a Christian Cueva y a su equipo legal para solicitar que el proceso se aborde con una mirada más humana y justa. La animadora remarcó que durante años priorizó la crianza de sus hijos y la estabilidad familiar, una decisión que, según explicó, la llevó a postergar su crecimiento personal y profesional, mientras la carrera futbolística del deportista continuaba en ascenso tanto a nivel local como internacional.

    En ese contexto, López pidió que su historia en común y el rol que asumió dentro del matrimonio sean considerados al momento de tomar decisiones legales.

    "Fue una unión de trece años, no fue de un año, no fui su amante, su clandestina, fui su esposa, soy la madre de sus hijos, dejé mis sueños, dejé mi vida, mi lado mujer por convertirme en esposa y mamá. En base a eso, me gustaría que su staff de abogados puedan considerar todo, sobre todo el bienestar de mis tres menores hijos", finalizó.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;