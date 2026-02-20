‘Majo con sabor’ se burla de café frustrado entre Keiko y Gabriel Calvo: "Siempre se va para la segunda vuelta”

Majo con sabor también reaccionó con tono irónico ante las consultas sobre un presunto vínculo entre el actor y la lideresa de Fuerza Popular.

La confirmación reciente de la relación entre la influencer Majo con Sabor y el actor Gabriel Calvo no solo despejó las dudas que circulaban desde hace semanas, sino que también volvió a poner sobre la mesa las versiones paralelas que se comentaban en el medio.

En una entrevista emitida el 19 de febrero en Magaly TV La Firme, la creadora de contenido habló con total franqueza sobre el inicio de su vínculo, los viajes que compartieron antes de oficializarlo y las insinuaciones relacionadas con un supuesto acercamiento del actor a Keiko Fujimori.

Todo se inició cuando el reportero del programa le preguntó por los viajes que realizaron juntos cuando aún no existía una relación formal. Majo contó que el primer destino fue Colombia y que en ese momento no había compromiso. “A Colombia se va por mi cumpleaños sin tener que tener algo formal. Nos estábamos conociendo, dije: ‘Vámonos’, y nos fuimos. Nos fue superbién, fue un viaje muy bonito, fueron casi seis días en Colombia”, relató.

La forma espontánea en la que narró el viaje dejó entrever que ya existía una conexión, aunque todavía sin una etiqueta definida. Ante la consulta directa del reportero —“¿Y ahí fluyó algo, seguramente?”—, respondió entre risas: “Obviamente, o sea, tampoco vamos a ser tan, tan sanos, ¿no? de estar en un mismo viaje sin nada”. Con ese comentario, dio a entender que el vínculo iba más allá de la amistad, aunque aún no se asumiera como una relación.

Luego, el periodista le preguntó por el viaje a Argentina y si ese episodio marcó un paso hacia la formalización. La influencer aclaró que tampoco fue así. “Eh, no, también, o sea, seguíamos como amigos, ¿no? Viendo qué onda, y después del viaje, ahí fue donde nos dimos cuenta de que en realidad, por qué no poner algo bonito y juntos, ¿no? Ya tenemos bastante tiempo conociéndonos como amigos y luego como algo, pero recién como relación, hace un par de semanas”, explicó.

Sus palabras reflejan que el proceso fue gradual: primero una amistad, luego mayor cercanía y finalmente la decisión de asumir públicamente el romance. No obstante, mientras la historia avanzaba en privado, en el plano público aparecieron rumores sobre un presunto coqueteo entre Calvo y Fujimori, alimentando comentarios en redes y programas de espectáculos.

El reportero abordó directamente el tema y lanzó la pregunta: “¿Keiko se quedó con ganas del café y de lo demás?”. Majo respondió con ironía y brevedad: “Bueno, eh, Keiko siempre se va para la segunda vuelta, ¿no?”, dijo entre risas. La frase, con clara alusión política, sirvió para desdramatizar el rumor sin ahondar en él.