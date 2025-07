Dayanita está en el ojo de la tormenta tras el reciente informe presentado por Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme, donde se sugiere que la actriz cómica estaría ofreciendo servicios sexuales y contenido de alto calibre. No obstante, lejos de quedarse callada, Dayanita salió al frente para aclarar su situación, negar categóricamente las acusaciones.

“Hasta donde yo sé, yo hago contenido para adultos, pero no paso esa línea. Yo vendo mis fotos, mis videos, pero no me encuentro con nadie”, dijo de manera tajante la influencer en ‘Todo se Filtra’ .