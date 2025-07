Dayanita reapareció en televisión para responder al escándalo que la involucra con la venta de contenido para adultos a través de Telegram . En entrevista con Magaly Medina , la actriz cómica no solo justificó su decisión de incursionar en esta plataforma, sino que también rompió su silencio sobre las reacciones que ha generado, especialmente entre sus excompañeros del programa JB en ATV.

Durante la conversación en Magaly TV: La firme, Dayanita deslizó que existiría presión externa para que Jorge Benavides, su exjefe, se pronuncie públicamente en su contra. “Siento que al señor Jorge lo están presionando. Jamás en la vida se va a prestar a dar declaraciones en algo así”, aseguró. Aunque no detalló quién estaría ejerciendo dicha presión, dejó claro que mantiene el respeto hacia el productor y su esposa. “Él nunca ha estado envuelto en estos temas, y siempre le estaré agradecida”, añadió.

Magaly no tardó en confrontarla con la reciente opinión del propio Jorge Benavides. En las imágenes, el popular ‘JB’ se mostró decepcionado del rumbo que tomó Dayanita tras dejar el programa, dejando en claro que no contempla una nueva oportunidad para ella. “¿Quién en su sano juicio deja un trabajo bien pagado y solo de dos días para dedicarse a eso?”, se preguntó, sin ocultar su incomodidad. Sin embargo, también sostuvo que no se arrepiente de haberle dado una segunda oportunidad.