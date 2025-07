En una reciente entrevista con Magaly Medina , Dayanita decidió hablar sin filtros sobre su incursión en plataformas de contenido exclusivo, aclarando los rumores que la vinculan con actividades más allá del entorno digital . “Solo le sigo la corriente a mis seguidores, pero no tengo encuentros personales”, respondió enfática cuando la conductora le preguntó si ofrecía servicios íntimos.

Magaly , fiel a su estilo directo, destacó que hay una línea muy clara entre vender contenido íntimo y ofrecer servicios presenciales. “Una cosa es vender fotos y videos, y otra muy distinta es tener citas con desconocidos”, apuntó. Dayanita asintió y aseguró que su trabajo se limita estrictamente al entorno virtual, donde mantiene control total sobre lo que comparte. “Nunca he tenido una cita privada ni nada parecido”, reafirmó en cámara.

La actriz cómica también reveló que esta nueva faceta le ha permitido generar ingresos importantes, especialmente tras alejarse de la televisión. “Hay días buenos y días bajos, pero me va bien. Pago mis cosas y no dependo de nadie”, contó. Aunque evitó hablar de cifras exactas, Dayanita no negó que se trata de una fuente económica estable y cada vez más común entre figuras públicas.