“¿Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días, para dedicarse a lo que se dedica? Yo no la juzgo, cada quien decide por su vida. Yo no puedo trabajar con una persona tan inestable", comentó JB en una reciente entrevista.

“Del señor Jorge Benavides no voy a opinar nada, es un excelente maestro y una excelente persona. Con él no tengo ninguna rencilla. Al contrario, le agradezco muchísimo. Siempre voy a ser agradecida. Yo sé mis razones por las cuales me tuve que alejar” , expresó en el podcast ‘Escuchamos y juzgamos’ de YouTube.

“Yo considero que vender mi contenido para adultos, que yo he estado haciendo, no tiene nada de malo. Cada uno ve qué hace con su cuerpo, mientras no faltes el respeto a nadie ni cometas un delito. Pero yo no hago encuentros y no lo pienso hacer con nadie”, sostuvo con firmeza.