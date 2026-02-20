Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

Madre de Gino Assereto reaparece en redes tras la confirmación que hizo Jota Benz sobre el ‘romance’ de su hijo con el tiktoker Valentino y deja un emotivo mensaje.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”
    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje a días de confirmarse el ‘romance’ con el tiktoker Valentino. | Composición Wapa | Instagram
    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    ¿Nació el amor? En los últimos días crecieron los rumores sobre una supuesta relación entre Valentino y Gino Assereto, luego del video en TikTok donde aparentan estar en una cita. En plena polémica, Jota Benz se pronunció y dejó entrever que el tiktoker sería el nuevo compañero sentimental del exguerrero. Tras ello, Laura Carpena reapareció en redes con un emotivo video que no pasó desapercibido.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

    Mamá de Gino Assereto reaparece con emotivo mensaje a días de confirmarse 'romance' con Valentino

    Jota Benz sorprendió a muchos al confirmar que su hermano, Gino Assereto, habría comenzado una relación sentimental con el tiktoker Valentino. Los rumores tomaron más fuerza después de que el influencer publicara en sus redes un video con matices románticos, dejando entrever que el exchico reality sería su nueva pareja.

    "Es bonito porque Gino se separa da Majo y ambos han encontrado el amor. Majo en alguien que le duplica la edad y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino. (¿Das fe de que ya, son pareja?) Escúchame, en el amor y la guerra todo se vale, ya está", dijo el prometido de Angie Arizaga.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

    En medio de esta nueva etapa sentimental del exguerrero, su madre, Laura Carpena, quien reside en Canadá, reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje enfocado en el empoderamiento de las madres solteras.

    Cabe recordar que Gino Assereto fue abandonado por su padre biológico, por lo que varios usuarios relacionaron el contenido del video con el rol fundamental que su madre desempeñó en su vida, asumiendo tanto el papel de mamá como de papá.

    "¿Sabes cuál es la mujer más brava de este mundo? La que se fletó el paquete doble, la que es papá y mamá al mismo tiempo, esa viejona que no tuvo chance de ponerse a llorar, ni de rebajarse, porque el estómago de los chamacos no perdona y las cuentas no esperan. La que se levantaba antes que cantaba el gallo, molida de cansancio (...)", se puede escuchar en una parte del video.

    Además, resaltó la importancia de dejar el miedo atrás y mantenerse firme por la familia, sin permitirse caer ante la adversidad.

    "La que aprendió a la mala a ser chingona, a traer el pan a la mesa, a poner orden con mirada fuerte, a sobar cuando hacía falta cariño. Esa mujer se tragó el miedo muy veces pero nunca se dio el permiso de quebrarse porque cuando uno jala solo la carreta no hay quien te haga paro sin que te doblen las piernas, nadie ve las noches en vela ni las lagrimas que se esconden (..)", se escucha en el reflexivo video.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras confirmarse el ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Jefferson Farfán inicia batalla legal por su hija: exige TENENCIA COMPARTIDA y modificar pensión a Darinka Ramírez

    Madre de Youna declara en vivo que "no pasa" a Samahara Lobatón y tiene inesperada conducta tras aparente reconciliación

    Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

    Lo más vistos en Farándula

    Andrea Llosa 'EXPLOTA' ante ataques de Magaly Medina y LA DESMIENTE mostrando pruebas de su rating: "No eres la dueña del canal"

    Tiktoker Valentino sorprende con romántico video junto a Gino Assereto: "El arte de ser..."

    Difunden insólito audio de policía conversando sobre dosaje etílico de Laura Spoya

    ¿Ale Seija renuncia a "La Bella Luz" tras FUERTE DISCUSIÓN con Óscar Custodio?

    Fiorella Cayo dedica conmovedor mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Bendiciones para los 4"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;