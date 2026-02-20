Madre de Gino Assereto reaparece en redes tras la confirmación que hizo Jota Benz sobre el ‘romance’ de su hijo con el tiktoker Valentino y deja un emotivo mensaje.

¿Nació el amor? En los últimos días crecieron los rumores sobre una supuesta relación entre Valentino y Gino Assereto, luego del video en TikTok donde aparentan estar en una cita. En plena polémica, Jota Benz se pronunció y dejó entrever que el tiktoker sería el nuevo compañero sentimental del exguerrero. Tras ello, Laura Carpena reapareció en redes con un emotivo video que no pasó desapercibido.

Jota Benz sorprendió a muchos al confirmar que su hermano, Gino Assereto, habría comenzado una relación sentimental con el tiktoker Valentino. Los rumores tomaron más fuerza después de que el influencer publicara en sus redes un video con matices románticos, dejando entrever que el exchico reality sería su nueva pareja.

"Es bonito porque Gino se separa da Majo y ambos han encontrado el amor. Majo en alguien que le duplica la edad y mi hermano encontró el amor en esos rulos espectaculares de Valentino. (¿Das fe de que ya, son pareja?) Escúchame, en el amor y la guerra todo se vale, ya está", dijo el prometido de Angie Arizaga.

En medio de esta nueva etapa sentimental del exguerrero, su madre, Laura Carpena, quien reside en Canadá, reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje enfocado en el empoderamiento de las madres solteras.

Cabe recordar que Gino Assereto fue abandonado por su padre biológico, por lo que varios usuarios relacionaron el contenido del video con el rol fundamental que su madre desempeñó en su vida, asumiendo tanto el papel de mamá como de papá.

"¿Sabes cuál es la mujer más brava de este mundo? La que se fletó el paquete doble, la que es papá y mamá al mismo tiempo, esa viejona que no tuvo chance de ponerse a llorar, ni de rebajarse, porque el estómago de los chamacos no perdona y las cuentas no esperan. La que se levantaba antes que cantaba el gallo, molida de cansancio (...)", se puede escuchar en una parte del video.

Además, resaltó la importancia de dejar el miedo atrás y mantenerse firme por la familia, sin permitirse caer ante la adversidad.