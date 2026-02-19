Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

El futbolista Christian Cueva estaría atravesando un momento favorable en el plano legal, ya que, de acuerdo con versiones difundidas por medios locales, habría obtenido un fallo a su favor en el proceso por pensión de alimentos contra su aún esposa, Pamela López, logrando que el juez disminuya de forma considerable el monto destinado a sus tres hijos. En redes sociales se comenta que ella habría reaccionado con llanto al enterarse de la resolución.

Esto es lo que se conoce sobre el presunto nuevo monto de pensión

Según lo que circula en plataformas digitales, ambas partes acudieron a la audiencia y la decisión del magistrado provocó opiniones divididas entre los usuarios. Todo indicaría que el deportista habría salido beneficiado tras ganar el juicio de alimentos. La información señala que el monto habría sido fijado en 5 mil dólares para cubrir gastos escolares y de vestimenta de los menores.

Además, se asegura que la madre de familia habría quedado muy afectada emocionalmente por la resolución, ya que no correspondía a lo que esperaba recibir. Cabe precisar que, al tipo de cambio, esa suma bordearía los 17 mil soles, cifra bastante menor a los 64 mil soles que ella habría solicitado inicialmente.

No obstante, es importante señalar que hasta el momento ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente, ni tampoco sus abogados han confirmado que sea cierto que el popular ‘Aladino’ solo deba entregar 5 mil dólares mensuales por sus tres hijos.

¿Pamela López podría enfrentar una sanción si habla de Christian Cueva?