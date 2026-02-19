Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

Se acaba de revelar que Christian Cueva habría ganado el proceso legal contra Pamela López.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?
    Christian Cueva le HABRÍA GANADO juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión enfureció a Pamela López? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?

    El futbolista Christian Cueva estaría atravesando un momento favorable en el plano legal, ya que, de acuerdo con versiones difundidas por medios locales, habría obtenido un fallo a su favor en el proceso por pensión de alimentos contra su aún esposa, Pamela López, logrando que el juez disminuya de forma considerable el monto destinado a sus tres hijos. En redes sociales se comenta que ella habría reaccionado con llanto al enterarse de la resolución.

    Esto es lo que se conoce sobre el presunto nuevo monto de pensión

    Según lo que circula en plataformas digitales, ambas partes acudieron a la audiencia y la decisión del magistrado provocó opiniones divididas entre los usuarios. Todo indicaría que el deportista habría salido beneficiado tras ganar el juicio de alimentos. La información señala que el monto habría sido fijado en 5 mil dólares para cubrir gastos escolares y de vestimenta de los menores.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Además, se asegura que la madre de familia habría quedado muy afectada emocionalmente por la resolución, ya que no correspondía a lo que esperaba recibir. Cabe precisar que, al tipo de cambio, esa suma bordearía los 17 mil soles, cifra bastante menor a los 64 mil soles que ella habría solicitado inicialmente.

    No obstante, es importante señalar que hasta el momento ninguna de las partes se ha pronunciado oficialmente, ni tampoco sus abogados han confirmado que sea cierto que el popular ‘Aladino’ solo deba entregar 5 mil dólares mensuales por sus tres hijos.

    ¿Pamela López podría enfrentar una sanción si habla de Christian Cueva?

    "Cuando se dio todas estas noticias, sentí mucho temor, porque soy papá y mamá, cabeza de hogar, de tres menores niños. Me he empapado y la información es inexacta, no es verdad que estén pidiendo cárcel para mí, lo que es verdad es que están pidiendo se revise y se sancione un supuesto incumplimiento de las restricciones. (...) Hay personas que se llaman representantes legales, pero que deberían estar en un circo, eso es lo que quieren, dar show", comentó Pamela López.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Cueva le habría ganado juicio a Pamela López: ¿Nueva pensión la enfureció?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Jota Benz sorprende al confirmar 'romance' de Gino Assereto y Valentino: "Mi hermano encontró el amor"

    Tula Rodríguez 'enfurece' al encontrar su departamento de playa en TERRIBLE estado tras dejarlo al cuidado de Pilar y su hija

    Hija de Keiko DEJA el país por INESPERADO motivo tras enfrentarse a su mamá

    Lo más vistos en Farándula

    Tiktoker ‘Cañita’ confiesa cuánto dinero gana al mes y sorprende a todo el set de América Hoy: “Es una locura”

    'El Diablo', pareja de Yahaira Plasencia, le habría regalado UN TERRENO a Carlos Cacho: "A mi nombre"

    Natalie Vertiz, Yako Eskenazi y su impresionante 'mansión': ¿Cómo luce su lujosa casa con piscina?

    Maju Mantilla no respalda el frío comunicado de Gustavo Salcedo

    Laura Spoya se pronuncia en medio de difusión de video que revela que pidió ayuda con la PNP

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;