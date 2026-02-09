Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Pamela López disfruta vacaciones con Paul Michael pese a pedido de prisión y confiesa: “Contigo volví a creer en el amor”

Pamela López y Paul Michael se lucen más unidos que nunca en redes, compartiendo momentos felices pese a rumores y polémicas recientes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López disfruta vacaciones con Paul Michael pese a pedido de prisión y confiesa: “Contigo volví a creer en el amor”
    Pamela López disfruta vacaciones con Paul Michael pese a pedido de prisión y confiesa. | Composición Wapa
    Pamela López disfruta vacaciones con Paul Michael pese a pedido de prisión y confiesa: “Contigo volví a creer en el amor”

    Más unidos que nunca, Pamela López y Paul Michael han decidido dejar atrás rumores, tensiones y recientes polémicas para mostrarse como están hoy: enamorados y cómplices. La pareja reapareció en redes sociales compartiendo momentos felices, mientras el Octavo Juzgado de Familia de Lima solicita al Ministerio Público evaluar una posible pena contra ella. Aun así, ambos se dejan ver disfrutando su relación, ajenos al ruido mediático.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Samahara Lobatón y Youna reaparecen juntos en transmisión y emocionan con confesión: "Lo mejor que te ha pasado"

    Pamela celebra su relación con Paul Michael pese a solicitud de prisión

    Sin ocultarse, los dos decidieron dejar un mensaje directo: continúan juntos y más firmes que nunca. Mediante sus historias, publicaron postales disfrutando del verano, relajados y muy unidos, como si nada pudiera eclipsar lo que sienten. Aun así, fue Pamela López quien acaparó miradas al dedicarle unas palabras llenas de emoción al joven cantante.

    ¡Tu corazón vale oro! Eres un ser de luz que llegó a alumbrar mi vida en el momento más oscuro. Tu vibra me llena de mucha fortaleza y esperanza. Contigo volví a creer en el amor. Te amo bonito, Dios nos guarda", escribió.

    Asimismo, Pamela López difundió una imagen brindando junto a Paul Michael, tras una semana difícil, marcada por la acusación de una examiga que aseguró haber recibido amenazas de muerte y por el pedido del Juzgado al Ministerio Público para iniciar una investigación penal en su contra por presunta desobediencia a la autoridad.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Youna “BOTA” a Samahara Lobatón tras confesar que NO pasa pensión por su cáncer

    Juzgado pide investigar a Pamela López por desobediencia

    Se informó que Pamela López enfrentaría una posible pena de entre cinco y ocho años de cárcel por continuar realizando declaraciones públicas o mencionando de forma reiterada a “Aladino”, pese a tener una restricción judicial que se lo impide.

    La denuncia fue promovida por el Estudio Villaverde, defensa legal de “Cuevita”, cuyos representantes exhibieron este viernes 6 de febrero la reciente resolución del Octavo Juzgado de Familia de Lima que respalda su pedido. En el documento se pide al Ministerio Público abrir una investigación penal por el presunto delito de desobediencia a la autoridad y, de confirmarse la acusación, se plantea una sanción que podría llegar hasta los ocho años de prisión efectiva.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López disfruta vacaciones con Paul Michael pese a pedido de prisión y confiesa: “Contigo volví a creer en el amor”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Pamela López disfruta vacaciones con Paul Michael pese a pedido de prisión y confiesa: “Contigo volví a creer en el amor”

    Magaly Medina regresa a la TV y promete destapar a “esposo ejemplar” captado en juergón

    Federico Salazar sorprende con impensada confesión sobre su matrimonio con Katia Condos: "Amor, cuándo me toca..."

    La increíble transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    Lo más vistos en Farándula

    Exesposa de Melcochita arremete contra Monserrat tras ser acusada de quedarse con dinero: “Yo te conozco, a mí no me engañas"

    FILTRAN el TRISTE FIN de la INCREÍBLE FORTUNA de Yola Polastri que nadie jamás imaginó

    Lourdes Sacín y su increíble transformación de vida: De exitosa periodista en TV a PERDERLO TODO por Andy V

    ¿Quién es el misterioso empresario casado con Marina Mora? La pareja ya espera su primer hijo

    Madre de Pamela López rompe su silencio y expone qué hizo con su hija tras lista de posibles “amantes” casados

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;