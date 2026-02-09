Pamela López y Paul Michael se lucen más unidos que nunca en redes, compartiendo momentos felices pese a rumores y polémicas recientes.

Más unidos que nunca, Pamela López y Paul Michael han decidido dejar atrás rumores, tensiones y recientes polémicas para mostrarse como están hoy: enamorados y cómplices. La pareja reapareció en redes sociales compartiendo momentos felices, mientras el Octavo Juzgado de Familia de Lima solicita al Ministerio Público evaluar una posible pena contra ella. Aun así, ambos se dejan ver disfrutando su relación, ajenos al ruido mediático.

Pamela celebra su relación con Paul Michael pese a solicitud de prisión

Sin ocultarse, los dos decidieron dejar un mensaje directo: continúan juntos y más firmes que nunca. Mediante sus historias, publicaron postales disfrutando del verano, relajados y muy unidos, como si nada pudiera eclipsar lo que sienten. Aun así, fue Pamela López quien acaparó miradas al dedicarle unas palabras llenas de emoción al joven cantante.

“¡Tu corazón vale oro! Eres un ser de luz que llegó a alumbrar mi vida en el momento más oscuro. Tu vibra me llena de mucha fortaleza y esperanza. Contigo volví a creer en el amor. Te amo bonito, Dios nos guarda", escribió.

Asimismo, Pamela López difundió una imagen brindando junto a Paul Michael, tras una semana difícil, marcada por la acusación de una examiga que aseguró haber recibido amenazas de muerte y por el pedido del Juzgado al Ministerio Público para iniciar una investigación penal en su contra por presunta desobediencia a la autoridad.

Juzgado pide investigar a Pamela López por desobediencia

Se informó que Pamela López enfrentaría una posible pena de entre cinco y ocho años de cárcel por continuar realizando declaraciones públicas o mencionando de forma reiterada a “Aladino”, pese a tener una restricción judicial que se lo impide.