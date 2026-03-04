Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi

El Senamhi emitió alerta roja ante el aumento de las temperaturas en la franja costera, situación que además estará marcada por elevados índices de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento intensas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi
    Lima en alerta roja por calor extremo
    Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi

    El intenso calor que golpea a la costa del Perú continúa sin alivio. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró alerta roja debido al aumento progresivo de las temperaturas diurnas que afectará a Lima y a distintas regiones del litoral entre el 4 y el 6 de marzo, con registros que irán de moderados a extremos.

    De acuerdo con la entidad técnica, este fenómeno se presentará bajo cielos con poca nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento que podrían bordear los 35 kilómetros por hora, sobre todo en horas de la tarde, incrementando la sensación térmica y generando posibles complicaciones para la población.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?

    El Senamhi precisó que el aviso se encuentra en nivel rojo, la categoría más alta de su sistema de alertas. Esto implica la probabilidad de eventos meteorológicos de fuerte intensidad, con capacidad de impactar la salud pública, el entorno social y las actividades económicas, por lo que recomendó a ciudadanos y autoridades mantenerse atentos a la evolución del fenómeno.

    Altas temperaturas, radiación UV y vientos intensos

    El Aviso Meteorológico N.° 076, clasificado en nivel rojo, tendrá una duración de 61 horas. Comenzará el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el viernes 6 de marzo a las 11:59 p. m., lapso en el que se espera un incremento sostenido de la temperatura diurna en toda la franja costera.

    Durante este periodo, se anticipan cielos despejados hacia el mediodía, lo que permitirá una mayor incidencia de radiación solar directa y, en consecuencia, niveles elevados de radiación UV considerados de riesgo, especialmente para quienes permanezcan expuestos al aire libre por tiempos prolongados.

    wapa.pe

    También se proyectan vientos de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, principalmente en la tarde. La combinación de calor extremo y viento podría propiciar cuadros de deshidratación, agotamiento y otras afecciones vinculadas a las altas temperaturas.

    Costa peruana bajo temperaturas extremas

    La alerta roja incluye a los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna, zonas donde se esperan los valores térmicos más elevados durante la vigencia del aviso.

    Para el miércoles 4 de marzo, se estiman máximas entre 31 °C y 34 °C en la costa norte, de 27 °C a 34 °C en la costa centro, entre 28 °C y 32 °C en Lima Metropolitana y hasta 37 °C en la costa sur.

    El jueves 5 de marzo se mantendrían rangos similares: 31 °C a 34 °C en el norte, 27 °C a 34 °C en el centro, 28 °C a 32 °C en Lima Metropolitana y de 27 °C a 36 °C en el sur.

    Finalmente, el viernes 6 de marzo se prevén temperaturas de 31 °C a 34 °C en la costa norte, de 27 °C a 35 °C en la costa centro, entre 28 °C y 32 °C en Lima Metropolitana y de 27 °C a 36 °C en la costa sur, confirmando la continuidad de esta ola de calor en el litoral peruano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Estos distritos se quedarán sin agua por 13 horas ¿Está el tuyo?

    Los 4 minutos fatales: Adrián Villar confiesa por qué ATROPELLÓ a Lizeth Marzano tras dejar a Francesca Montenegro

    Abogado de Adrián Villar expone más detalles del atropello a Lizeth Marzano: “Él sabe que se le va a imponer una pena"

    DRÁSTICO GIRO | Exponen chat entre Adrián Villar y Francesca Montenegro que confirmaría todo: "Dijiste que me..."

    Explota nueva revelación: Difunden IMPACTANTE LLAMADA entre Marisel Linares y César Nakazaki tras el atropello

    Lo más vistos en Ocio

    Sale a la luz peritaje policial y revela la VERDADERA causa del atropello de Adrián Villar a Lizeth Marzano

    DRAMÁTICO GIRO | Abogado de Adrián Villar sacude el caso al afirmar que su defendido merece "sentencia condenatoria"

    Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

    Atropelló, huyó y evitó la cárcel: el caso de Melisa Gonzáles Gagliuffi que atropelló a tres jóvenes, cinco años después

    Confirman CORTE DE LUZ este 4 de marzo por hasta 8 HORAS: consulta aquí si tu zona será afectada

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Illari Tours Ica

    Paseo de buguis con sandboard en Ica

    PRECIO

    S/ 35.80
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;