Lima en Alerta Roja: estos distritos enfrentarán temperaturas extremas en marzo, según el Senamhi

El Senamhi emitió alerta roja ante el aumento de las temperaturas en la franja costera, situación que además estará marcada por elevados índices de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento intensas.

El intenso calor que golpea a la costa del Perú continúa sin alivio. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró alerta roja debido al aumento progresivo de las temperaturas diurnas que afectará a Lima y a distintas regiones del litoral entre el 4 y el 6 de marzo, con registros que irán de moderados a extremos.

De acuerdo con la entidad técnica, este fenómeno se presentará bajo cielos con poca nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento que podrían bordear los 35 kilómetros por hora, sobre todo en horas de la tarde, incrementando la sensación térmica y generando posibles complicaciones para la población.

El Senamhi precisó que el aviso se encuentra en nivel rojo, la categoría más alta de su sistema de alertas. Esto implica la probabilidad de eventos meteorológicos de fuerte intensidad, con capacidad de impactar la salud pública, el entorno social y las actividades económicas, por lo que recomendó a ciudadanos y autoridades mantenerse atentos a la evolución del fenómeno.

Altas temperaturas, radiación UV y vientos intensos

El Aviso Meteorológico N.° 076, clasificado en nivel rojo, tendrá una duración de 61 horas. Comenzará el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el viernes 6 de marzo a las 11:59 p. m., lapso en el que se espera un incremento sostenido de la temperatura diurna en toda la franja costera.

Durante este periodo, se anticipan cielos despejados hacia el mediodía, lo que permitirá una mayor incidencia de radiación solar directa y, en consecuencia, niveles elevados de radiación UV considerados de riesgo, especialmente para quienes permanezcan expuestos al aire libre por tiempos prolongados.

También se proyectan vientos de moderada a fuerte intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, principalmente en la tarde. La combinación de calor extremo y viento podría propiciar cuadros de deshidratación, agotamiento y otras afecciones vinculadas a las altas temperaturas.

Costa peruana bajo temperaturas extremas

La alerta roja incluye a los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna, zonas donde se esperan los valores térmicos más elevados durante la vigencia del aviso.

Para el miércoles 4 de marzo, se estiman máximas entre 31 °C y 34 °C en la costa norte, de 27 °C a 34 °C en la costa centro, entre 28 °C y 32 °C en Lima Metropolitana y hasta 37 °C en la costa sur.

El jueves 5 de marzo se mantendrían rangos similares: 31 °C a 34 °C en el norte, 27 °C a 34 °C en el centro, 28 °C a 32 °C en Lima Metropolitana y de 27 °C a 36 °C en el sur.