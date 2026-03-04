Poder Judicial tiene decisión CLAVE tras INESPERADO CAMBIO en el caso de Adrián Villar por atropello de Lizeth Marzano | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Poder Judicial tiene decisión CLAVE tras INESPERADO CAMBIO en el caso de Adrián Villar por atropello de Lizeth Marzano | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El Poder Judicial adoptó una medida procesal importante dentro del proceso que se sigue contra Adrián Villar Chirinos, de 21 años, investigado por el atropello y posterior fuga tras impactar con su vehículo a la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea, quien falleció tras el accidente ocurrido en el distrito de San Isidro.

Juzgado reprograma lectura sobre pedido de prisión preventiva

El 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió reprogramar para este miércoles 4 de marzo, a las 9:00 de la noche, la lectura de la resolución en la que se evaluará el pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público.

La audiencia, dirigida por el juez Adolfo Farfán Calderón, tuvo que ser postergada nuevamente debido a la carga procesal existente en el despacho. Esta decisión fue aceptada tanto por la fiscal Janet Brisayda Roller Rodríguez como por César Nakazaki, abogado defensor del investigado.

Reprogramación se debe a carga procesal

La suspensión de la lectura de la resolución marcó un nuevo episodio en el desarrollo del caso. El magistrado explicó que el aplazamiento responde al alto número de procesos que se atienden en el juzgado, por lo que el pronunciamiento final se dará a conocer en la nueva fecha establecida.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que existen elementos de convicción sólidos en contra de Villar Chirinos y advierte que también existe riesgo de fuga.

Fiscalía presenta pruebas en audiencia

Durante la audiencia previa, el fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo sostuvo que el investigado no solo atropelló a la deportista, sino que además abandonó el lugar sin brindarle ayuda. Asimismo, señaló que Villar habría cruzado semáforos en rojo y coordinado acciones con personas de su entorno con el fin de evitar la acción de la justicia.

Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía se encuentran grabaciones de cámaras de seguridad que registran el momento del atropello y la posterior huida, actas de inspección policial, el levantamiento del cuerpo y el informe de necropsia que determina que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

Declaración pública del investigado

En un video difundido a través de las redes sociales de su madre, Marcela Chirinos, Adrián Villar reconoció su participación en los hechos.

“Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice. Es por eso que, desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso”, afirmó.

Al referirse a la muerte de Lizeth Marzano, también expresó: “Lo siento muchísimo”.

Situación actual de Adrián Villar

El accidente ocurrió la noche del 17 de febrero en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, cuando Marzano Noguera realizaba su rutina de entrenamiento corriendo por la vía. Tras el impacto, fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Actualmente, Villar permanece bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, ubicada en La Victoria, luego de que se venciera el plazo de su detención preliminar.