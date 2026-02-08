El cantante Paul Michael, pareja de Pamela López , expuso amenazas que recibe por redes y WhatsApp y mostró los chats intimidatorios.

Paul Michael reapareció en redes sociales en medio de la polémica que envuelve a Pamela López para denunciar públicamente que viene recibiendo amenazas a través de Instagram y también por WhatsApp. El cantante y empresario compartió capturas de los mensajes intimidatorios y expresó su preocupación por su seguridad, dejando entrever que teme por su integridad si la situación continúa escalando ante la falta de respuestas claras sobre el origen real.

Pareja de Pamela López denuncia amenazas a través de redes sociales

Mediante una historia de Instagram, el artista difundió la captura de una conversación enviada desde una cuenta desconocida. Acompañó la imagen con un mensaje donde dejó ver su desconcierto ante la situación: “¿Qué debo hacer o presumir? “A) ¿Me pongo a denunciar con nombre y apellido?”, “B) ¿Hago mi video con mi staff de abogados con musiquita de fondo y armo un guión?”, “C) ¿Busco a mis contactos poderosos para que actúen en tiempo récord aún sin ser su jurisdicción?” y “D) ¿Se lo dejo a Dios?”.

El contenido del mensaje expuesto tenía un tono abiertamente amenazante. “Challaquito HDP, ahora sí atente a las consecuencias. Harás noticia”, se aprecia en la captura que Paul decidió hacer pública, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Sin restarle importancia a lo ocurrido, Paul Michael también compartió una reflexión que evidenció su preocupación por el contexto de estos hechos. “Bueno, si me pasa algo ya saben por dónde va la bala… mientras tanto sigo tranquilo con lo mío y los míos”, expresó.

Más adelante, la pareja de Pamela López contó que recibió nuevos mensajes a través de WhatsApp desde un número que no tenía registrado. En otra publicación mostró el texto “Tío, por acá mi otro número”, además de varias llamadas que optó por no contestar.