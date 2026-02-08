Paul Michael, pareja de Pamela López, denuncia amenazas y muestra chats como prueba: “Si me pasa algo, ya saben...”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Paul Michael reapareció en redes sociales en medio de la polémica que envuelve a Pamela López para denunciar públicamente que viene recibiendo amenazas a través de Instagram y también por WhatsApp. El cantante y empresario compartió capturas de los mensajes intimidatorios y expresó su preocupación por su seguridad, dejando entrever que teme por su integridad si la situación continúa escalando ante la falta de respuestas claras sobre el origen real.
LEE MÁS: Flavia Laos enfurece y encara a Milenka por mala organización de show por presentación de canción
Pareja de Pamela López denuncia amenazas a través de redes sociales
Mediante una historia de Instagram, el artista difundió la captura de una conversación enviada desde una cuenta desconocida. Acompañó la imagen con un mensaje donde dejó ver su desconcierto ante la situación: “¿Qué debo hacer o presumir? “A) ¿Me pongo a denunciar con nombre y apellido?”, “B) ¿Hago mi video con mi staff de abogados con musiquita de fondo y armo un guión?”, “C) ¿Busco a mis contactos poderosos para que actúen en tiempo récord aún sin ser su jurisdicción?” y “D) ¿Se lo dejo a Dios?”.
El contenido del mensaje expuesto tenía un tono abiertamente amenazante. “Challaquito HDP, ahora sí atente a las consecuencias. Harás noticia”, se aprecia en la captura que Paul decidió hacer pública, lo que provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores.
TAMBIÉN LEE: Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"
Sin restarle importancia a lo ocurrido, Paul Michael también compartió una reflexión que evidenció su preocupación por el contexto de estos hechos. “Bueno, si me pasa algo ya saben por dónde va la bala… mientras tanto sigo tranquilo con lo mío y los míos”, expresó.
Más adelante, la pareja de Pamela López contó que recibió nuevos mensajes a través de WhatsApp desde un número que no tenía registrado. En otra publicación mostró el texto “Tío, por acá mi otro número”, además de varias llamadas que optó por no contestar.
Con la intención de esclarecer el origen de los contactos, el cantante publicó otra captura y lanzó una consulta a sus seguidores: “¿Quién será el autor de estos mensajes y de dónde es el código?”. De acuerdo con la información visible, los mensajes fueron enviados los días 8 y 9 de agosto de 2025 y el número presenta el prefijo internacional +593, correspondiente a Ecuador, detalle que el propio Paul dejó a la vista.