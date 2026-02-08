El lanzamiento de 'Inoxxxente', la nueva canción de Flavia Laos y Milenka Nolasco, se vio afectado por problemas técnicos y tensiones entre las artistas.

El lanzamiento de la canción ‘Inoxxxente’, interpretada por Flavia Laos y Milenka Nolasco, terminó envuelto en tensión y momentos incómodos que no pasaron desapercibidos para el público. Lo que debía ser una celebración musical se vio empañado por retrasos, problemas técnicos y una evidente falta de coordinación, situación que generó el malestar de la actriz y cantante.

Desde antes de salir al escenario, Flavia dejó en claro su incomodidad con la organización del evento, el cual estuvo a cargo de la propia Milenka. El ambiente se tornó tenso cuando la actriz decidió enfrentar directamente a su compañera para expresar su molestia.

Flavia Laos encara a Milenka Nolasco por el desorden en el evento

Previo a la presentación, Flavia Laos se dirigió a Milenka Nolasco con un reclamo directo sobre cómo se estaba desarrollando el lanzamiento. En ese momento, se le escuchó decir: “Por favor la próxima que hagas un evento, avísame, te ayudo, pero no lo hagas así, no vale la pena, ¿no te das cuenta?”.

La incomodidad no quedó solo entre ambas artistas. Flavia también decidió comunicarse con la empresa encargada de la organización para manifestar su molestia por las fallas logísticas que afectaron el desarrollo del evento. Visiblemente alterada, los encaró sin filtros: “No pueden hacer esto. Milenka confió en ustedes y el hecho que ustedes sean tan desorganizados. Todos sabemos que cuando hay un evento, tienes que tener grupo electrógeno. De verdad es una cag*d*”.

La tensión continuó incluso durante una transmisión en vivo, donde la exintegrante de Esto es guerra se mostró claramente afectada por la situación y volvió a dirigirse a Milenka con una reflexión que evidenció su frustración: “¿Qué puedo hacer? Te voy a decir algo: ‘Si lo organizo yo, no hay este desorden; si lo organizas tú, obvio que me voy a estresar porque mira, ya nos dimos cuenta’”.

El incómodo episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, generando reacciones divididas entre quienes respaldaron la sinceridad de Flavia y quienes cuestionaron la forma en que se expuso el conflicto en pleno evento público.

Momentos de tensión marcaron la presentación en vivo

El lanzamiento del tema no solo estuvo marcado por problemas detrás de escena, sino que la confusión también se trasladó al escenario. Frente al público, Flavia Laos dejó en evidencia su malestar al notar que el equipo técnico no estaba listo para iniciar la presentación, generando un momento incómodo que no pasó desapercibido.

La actriz y cantante decidió interrumpir el show al no contar con los implementos necesarios para continuar, lo que la llevó a retirarse brevemente de la tarima mientras el público observaba la situación en tiempo real.