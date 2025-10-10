Wapa.pe
Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

Flavia Laos sorprendió al confesar que padece una enfermedad incurable desde hace varios años. También compartió en sus redes sociales imágenes que causaron gran impacto entre sus seguidores.

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"
    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable
    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    La artista peruana Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al compartir en TikTok uno de los momentos más difíciles de su vida. La recordada protagonista de Ven baila quinceañera reveló que fue diagnosticada con psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta la piel y que, según comentó, no tiene cura. La confesión se dio en un video muy personal donde mostró su cuerpo cubierto de manchas rojas.

    La modelo explicó que esta condición apareció durante una de las etapas más complicadas que atravesó en 2024. La pérdida de su abuelo en mayo de ese año y una fuerte carga laboral generaron un nivel de estrés que, de acuerdo con los especialistas, pudo haber detonado la enfermedad. “Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”, expresó Laos con notable emoción.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija de Domínguez lo enfrenta por defender a Karla: "Esperaba un ‘disculpa por haber estado ausente 16 años'”

    ¿Qué enfermedad incurable padece Flavia Laos?

    En el caso de Flavia, los primeros síntomas se manifestaron como pequeños puntos rojos en la piel. Al principio, ella y su familia pensaron que era una reacción alérgica, pero la persistencia de las manchas la llevó a realizarse una biopsia que confirmó el diagnóstico: psoriasis guttata.

    “Nunca había escuchado de eso y me puse a investigar. Resulta que es una enfermedad autoinmune. El doctor me dijo que no se sabe qué la causa, pero muchas veces aparece tras una infección o por estrés”, relató Flavia Laos.

    Aunque no es contagiosa, esta enfermedad no tiene una cura definitiva. Puede entrar en remisión, pero también reaparecer ante desequilibrios físicos o emocionales. “Esto puede tardar meses en irse o puede quedarse contigo años”, agregó la exchica reality, visiblemente conmovida.

    Flavia Laos: su lucha con la psoriasis y el impacto emocional

    En su testimonio en TikTok, Flavia no solo habló de los aspectos médicos, sino también del impacto emocional que le ha significado convivir con esta condición. Confesó que durante mucho tiempo sintió vergüenza y evitó mostrar su piel por miedo al rechazo, pero con el tiempo decidió compartir su historia para inspirar a quienes atraviesan algo similar.

    “A veces sentimos vergüenza de algo que no elegimos y que no podemos controlar. Pero lo he tomado como un llamado para cuidarme, para priorizar mi salud y mi paz mental”, contó en su video. La influencer señaló que, aunque las lesiones desaparecieron por un tiempo, regresaron al año siguiente, lo que la motivó a hablar del tema sin filtros.

    Ahora, lejos de ocultar las marcas, la ex de Patricio Parodi se muestra con total naturalidad y deja un mensaje de fortaleza y empatía: “Hoy por hoy no veo la psoriasis como algo negativo, lo veo como un recordatorio de que soy humana. Si tú también estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

