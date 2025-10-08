Wapa.pe
Patricio Parodi no se hace problemas en coincidir en evento con Flavia Laos: "No somos amigos, pero si nos encontramos nos saludamos"

Patricio Parodi no se hace problemas en coincidir en evento con Flavia Laos: "No somos amigos, pero si nos encontramos nos saludamos"

Patricio Parodi aclaró su relación con Flavia Laos, solo existe respeto. La actriz celebró la llegada del primer sobrino Parodi.

    Patricio Parodi no se hace problemas en coincidir en evento con Flavia Laos: "No somos amigos, pero si nos encontramos nos saludamos"
    Patricio Parodi reveló que no tiene problema en saludar a Flavia Laos, pero no tienen ningún vínculo que los una. | Composición Wapa.
    Patricio Parodi no se hace problemas en coincidir en evento con Flavia Laos: "No somos amigos, pero si nos encontramos nos saludamos"

    Patricio Parodi rompió su silencio sobre la asistencia de su expareja, Flavia Laos, a la revelación de sexo del bebé que espera su hermana, Mafer Parodi. Aunque dejó claro que respeta la decisión de su familiar, subrayó que no mantiene una relación de amistad con la actriz.

    “No voy a privar a mi hermana de invitar a alguien que ella decida. Lo hizo (con Flavia) y se respeta. No hay ningún problema. ¿Si hay cordialidad con Flavia? A veces sí, a veces no”, declaró a Más Espectáculos.

    Distancia cordial entre Patricio y Flavia

    El chico reality enfatizó que la relación con la rubia es estrictamente cordial y que su encuentro depende de la coincidencia de horarios o eventos familiares: “Pero no porque haya algún problema, sino porque a veces no nos cruzamos. No somos amigos, pero si nos chocamos o encontramos, pues nos saludamos”, agregó.

    Además, descartó que tenga planes de convertirse en padre en el corto plazo, dejando en claro que su foco sigue en su vida personal y laboral.

    Flavia Laos celebra la llegada del “sobrino”

    Flavia, quien mantiene una cercana amistad con Mafer Parodi, no quiso perderse el evento familiar y asistió a la lujosa vivienda donde se realizó la revelación. Allí también interactuó con Verónica Costa, exsuegra y amiga de la actriz, con quien compartió momentos de nostalgia y cariño.

    Un video compartido en Instagram por Mafer Parodi muestra a Flavia haciendo su predicción sobre el sexo del bebé, la cual resultó ser acertada: la familia Parodi espera un varoncito. Durante el evento, Flavia y Patricio mantuvieron la distancia, respetando la dinámica familiar y su relación cordial.

    “Es un momento de alegría. Estoy muy contenta por el bebé que viene y por mi amistad con Mafer, independientemente de la historia que tuve con Patricio”, comentó Flavia tras la celebración.

