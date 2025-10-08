Paolo Hurtado reaparece con Rosa Fuentes y le grita su amor frente a todos tras infidelidad: "¡Rosa, yo te amo!"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de protagonizar uno de los escándalos más comentados del 2023, Paolo Hurtado y Rosa Fuentes reaparecieron juntos, demostrando que su relación ha sido retomada. Un video viral mostró al futbolista expresando su amor en público por la madre de sus hijos, confirmando que la reconciliación es un hecho. La escena provocó sorpresa en redes, sobre todo tras su recordado romance con Jossmery Toledo.
Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se reconcilian tras escándalo de infidelidad
Paolo Hurtado reapareció en redes sociales y se dejó ver gritando públicamente su amor por Rosa Fuentes. La reconciliación entre la pareja es oficial, luego de que a inicios de 2023 'Magaly TV, la firme' expusiera la infidelidad del jugador con Jossmery Toledo.
A través de las redes sociales del Castillo de Chancay se compartió un video donde se expuso el paseo familiar del futbolista y la madre de sus hijos. "En familia, la vida comienza a sonar así", se lee en el mensaje posteado que causó cientos de reacciones.
Al inicio se puede ver a un Paolo enamorado gritar su amor por Rosa Fuentes: "¡Rosa, yo te amo!", dice el pelotero mientras sostiene a su hijo menor entre sus brazos. Las imágenes recopilaron lo que fue el paseo familiar de la pareja, que parece haber retomado su relación, pese al escándalo protagonizado hace dos años.
Para confirmar la noticia de la posible reconciliación, fue la misma Rosa Fuentes quien compartió en sus historias de Instagram el video publicado por la cuenta oficial del Castillo de Chancay, lo que sería la prueba más fuerte que comprobaría todo.
Usuarios critican a Rosa Fuentes por perdonar a Paolo Hurtado
Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues muchos cuestionaron que Fuentes perdonara a Hurtado, pese a que lo expuso públicamente al serle infiel con Jossmery Toledo.
"Por las hue...lo sacaste al fresco si lo ibas a perdonar", "De acá a unos 7 u 8 años lo va a volver a hacer, se acordarán de mí, guarden este comentario", "Después que en todo su embarazo la vivió engañando y la hizo sufrir tanto, qué pena por ella", "Hay que enseñarle a nuestros hijos que las faltas de respeto no son buenas, porque al final ellos pueden crecer pensando que ser infiel a su esposa es algo normal, porque al final le van a perdonar y eso es muy lamentable", se lee en los mensajes en redes sociales.