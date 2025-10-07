'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
‘Cachaza’ rompió su silencio y lanzó un mensaje directo a Rafael Cardozo tras los polémicos comentarios del exchico reality sobre su pedida de mano. La brasileña se mostró tajante y dejó claro que no hay vuelta atrás en su historia con él. Su reacción encendió las redes justo cuando disfruta de una nueva etapa junto a su prometido, André Bankoff.
‘Cachaza’ rompe el silencio y responde a Rafael Cardozo
Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, decidió ponerle punto final a la controversia con Rafael Cardozo, su expareja, luego de que este comparara su antigua pedida de mano con la que recientemente recibió de su actual prometido, André Bankoff. La modelo brasileña no ocultó su molestia por los comentarios del exchico reality y dejó claro que su historia con él pertenece al pasado.
“El matrimonio se pide cuando hay amor, cariño, cuando sueñas construir algo con la persona que amas, no para recuperar algo que ya se había perdido. Él intentó hacer lo que pudo, pero ya se había terminado. Intentó al menos, se respeta el gesto, pero no funcionó”, expresó con firmeza.
La exchica reality también fue consultada sobre las comparaciones entre ambas propuestas de matrimonio, pero se mantuvo serena y contundente. “No, yo creo que está de más las comparaciones. Cada uno tuvo su manera de hacerlo y lo que importa es que uno esté feliz y contento con quien esté”, comentó en el programa de Ethel Pozo.
TE INTERESA: Pamela López denuncia que Cueva vendió departamento que les dio su padre: "Mal padre, infiel y lacra como todo lo que te rodea"
Así reaccionó Rafael Cardozo a la pedida de mano de ‘Cachaza’
La reciente pedida de mano de Cachaza con el actor brasileño André Bankoff no solo generó emoción entre sus seguidores, sino también una inesperada reacción de Rafael Cardozo. El exchico reality reapareció en televisión y sorprendió con revelaciones sobre su exrelación, dejando ver su incomodidad al saber que el nuevo prometido de la modelo fue su “crush” de hace años.
“Ella llegó a su crush gracias a Rafael Cardozo… la traje al Perú… yo la traje para Esto es Guerra”, comentó Cardozo en vivo, generando asombro entre los presentes. Incluso, reconoció sentirse afectado al recordar los 10 años que compartió con ella.
“Ahora yo creo que estoy equivocadísimo. Si tú me dices que estuvo 10 años conmigo, pero tenía un crush, y a la primera oportunidad se fue con el crush, fueron 10 años desperdiciados”, expresó con evidente frustración.