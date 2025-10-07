Susana Alvarado abandona Corazón Serrano y comparte preocupante foto desde la clínicaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Susana Alvarado, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, alarmó a sus miles de seguidores tras compartir imágenes desde una clínica. La cantante apareció en una cama de hospital, lo que generó preocupación inmediata entre sus fanáticos. Horas después, se conocieron nuevos detalles sobre su estado de salud y los motivos que la mantendrán alejada de los escenarios por unos días.
Susana Alvarado preocupa a sus fans tras aparecer en una clínica
La reconocida cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales una serie de fotografías desde una clínica, donde se le ve recibiendo atención médica.
Las imágenes difundidas por la propia artista en sus historias de Instagram muestran que permanece en cama, aparentemente bajo observación. Ante la ola de mensajes de preocupación, la intérprete, conocida como la ‘Morena de Oro’, decidió pronunciarse para calmar a sus fanáticos y asegurar que su estado no reviste gravedad.
“Vuelvo en unos días. Todo bien por aquí, los quiero mucho”, escribió la integrante del grupo piurano, acompañando su mensaje con una fotografía de su cena, lo que evidencia que se encuentra con una dieta blanda durante su recuperación.
Líder de Corazón Serrano se pronuncia sobre la salud de su cantante
Para evitar especulaciones, Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, confirmó que Susana se encuentra bajo descanso médico y no participará en los próximos conciertos del grupo.
“Obviamente, toda esta semana no está yendo porque tiene un tema médico ahí y salimos de vacaciones del 6 al 16 de octubre y ahí ese tiempo basta para que se pueda recuperar de su tema de salud”, detalló durante una transmisión en TikTok.