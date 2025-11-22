Nicole Akari lanza dura crítica al vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: “La peruana llevó trapos”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La reciente edición de Miss Universo 2025 colocó a Miss Perú en el ojo de la polémica tras la temprana eliminación de Karla Bacigalupo, quien no logró ingresar al Top 30. La controversia se intensificó cuando la especialista en moda Nicole Akari, en América Hoy, cuestionó la preparación, selección y transparencia del certamen, criticando abiertamente los atuendos y la falta de innovación de la representante peruana.
Mientras México celebraba la victoria de Fátima Bosch y sus lujosos premios, en Perú el foco estuvo en Bacigalupo y en la dirección nacional liderada por Jessica Newton, generando un debate sobre la estrategia y decisiones del concurso.
Nicole Akari criticó a la organización del Miss Perú por el traje que desfiló Karla Bacigalupo
Durante su participación en América Hoy, Nicole Akari aseguró que “todo estaba armado”, insinuando que incluso las controversias previas al certamen habrían sido planeadas. “Superarmado, porque Nawat, que todo el mundo decía que se iba a ir, que lo iban a votar por haberle dicho eso (la polémica con Miss México)... Al final, él y el mexicano de la mano, felices. Y en verdad, todo lo que ha habido después de esto, la gente quejándose, todo ha sido pésimo”, comentó Akari en el programa.
La especialista en moda no dudó en criticar el vestuario de Bacigalupo: “La peruana llevó trapos. No tenía vestuario”, señaló, destacando la falta de calidad y sofisticación de los atuendos de la candidata nacional.
Además, Akari cuestionó la decisión de enviar a Bacigalupo al certamen: “La hubiera preparado más, yo no la hubiera mandado. Yo hubiera mandado a la chica que quedó segunda, la chica de la selva. Yo creo que ella hubiera hecho un papel maravilloso”.
Fuerte debate en redes sobre la preparación y vestuario de la candidata peruana
Tras la eliminación de Karla Bacigalupo, la organización Miss Perú y su directora, Jessica Newton, recibieron fuertes críticas en redes y medios especializados. Usuarios y analistas cuestionaron la falta de inversión y calificaron los trajes como “básicos y repetitivos”, señalando poca innovación y ambición estética.
El traje típico de Beto Pinedo, inspirado en el nevado Huascarán, fue considerado “súper sencillo”, mientras que el vestido de gala de José Zafra, aunque elegante, no destacó frente a la competencia internacional. La presión aumentó al observar que los atuendos pudieron influir en que Bacigalupo no accediera al Top 30, y ex Miss Perú Marina Mora señaló que la candidata sufrió falta de apoyo emocional. A pesar de esto, Bacigalupo recibió elogios por su carisma, presencia escénica y seguridad.