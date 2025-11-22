Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Nicole Akari lanza dura crítica al vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: “La peruana llevó trapos”

La experta en moda criticó la elección y los looks de la representante peruana, señalando falta de innovación. Incluso afirmó que el Miss Universo estuvo “armado”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nicole Akari lanza dura crítica al vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: “La peruana llevó trapos”
    Nicole Akari critica el vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo. | Composición Wapa
    Nicole Akari lanza dura crítica al vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: “La peruana llevó trapos”

    La reciente edición de Miss Universo 2025 colocó a Miss Perú en el ojo de la polémica tras la temprana eliminación de Karla Bacigalupo, quien no logró ingresar al Top 30. La controversia se intensificó cuando la especialista en moda Nicole Akari, en América Hoy, cuestionó la preparación, selección y transparencia del certamen, criticando abiertamente los atuendos y la falta de innovación de la representante peruana.

    Mientras México celebraba la victoria de Fátima Bosch y sus lujosos premios, en Perú el foco estuvo en Bacigalupo y en la dirección nacional liderada por Jessica Newton, generando un debate sobre la estrategia y decisiones del concurso.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Nicole Akari criticó a la organización del Miss Perú por el traje que desfiló Karla Bacigalupo

    Durante su participación en América Hoy, Nicole Akari aseguró que “todo estaba armado”, insinuando que incluso las controversias previas al certamen habrían sido planeadas. “Superarmado, porque Nawat, que todo el mundo decía que se iba a ir, que lo iban a votar por haberle dicho eso (la polémica con Miss México)... Al final, él y el mexicano de la mano, felices. Y en verdad, todo lo que ha habido después de esto, la gente quejándose, todo ha sido pésimo”, comentó Akari en el programa.

    La especialista en moda no dudó en criticar el vestuario de Bacigalupo: “La peruana llevó trapos. No tenía vestuario”, señaló, destacando la falta de calidad y sofisticación de los atuendos de la candidata nacional.

    Además, Akari cuestionó la decisión de enviar a Bacigalupo al certamen: “La hubiera preparado más, yo no la hubiera mandado. Yo hubiera mandado a la chica que quedó segunda, la chica de la selva. Yo creo que ella hubiera hecho un papel maravilloso”.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Marina Mora expone el tormento de Karla Bacigalupo en el Miss Perú: “lloraba mucho”

    Fuerte debate en redes sobre la preparación y vestuario de la candidata peruana

    Tras la eliminación de Karla Bacigalupo, la organización Miss Perú y su directora, Jessica Newton, recibieron fuertes críticas en redes y medios especializados. Usuarios y analistas cuestionaron la falta de inversión y calificaron los trajes como “básicos y repetitivos”, señalando poca innovación y ambición estética.

    El traje típico de Beto Pinedo, inspirado en el nevado Huascarán, fue considerado “súper sencillo”, mientras que el vestido de gala de José Zafra, aunque elegante, no destacó frente a la competencia internacional. La presión aumentó al observar que los atuendos pudieron influir en que Bacigalupo no accediera al Top 30, y ex Miss Perú Marina Mora señaló que la candidata sufrió falta de apoyo emocional. A pesar de esto, Bacigalupo recibió elogios por su carisma, presencia escénica y seguridad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicole Akari lanza dura crítica al vestuario de Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: “La peruana llevó trapos”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

    Abogado de Christian Cueva renunció y buscó a escondidas a Pamela López para advertirle: "Habla con tu menor hija"

    Marina Mora expone el tormento de Karla Bacigalupo en el Miss Perú: “lloraba mucho”

    Alejandra Baigorria gana premio internacional y Said Palao la deja en shock con regalazo

    Maju Mantilla reaparece tras las disculpas de Gustavo Salcedo y comparte emotivo mensaje: "Una bendición"

    Lo más vistos en Farándula

    Hija de Luigui Carbajal protege a su hermana menor después del ampay a su padre en hotel

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y regresar con fuerza

    Gladys Gutiérrez: Ella es la hija de Tongo que estudió en la UNI y trabajó en la NASA

    Pamela Franco sorprende al revelar el monto de pensión que Christian Domínguez pasa a su hija: "Yo doy más..."

    Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;