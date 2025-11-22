La experta en moda criticó la elección y los looks de la representante peruana, señalando falta de innovación. Incluso afirmó que el Miss Universo estuvo “armado”.

La reciente edición de Miss Universo 2025 colocó a Miss Perú en el ojo de la polémica tras la temprana eliminación de Karla Bacigalupo, quien no logró ingresar al Top 30. La controversia se intensificó cuando la especialista en moda Nicole Akari, en América Hoy, cuestionó la preparación, selección y transparencia del certamen, criticando abiertamente los atuendos y la falta de innovación de la representante peruana.

Mientras México celebraba la victoria de Fátima Bosch y sus lujosos premios, en Perú el foco estuvo en Bacigalupo y en la dirección nacional liderada por Jessica Newton, generando un debate sobre la estrategia y decisiones del concurso.

Nicole Akari criticó a la organización del Miss Perú por el traje que desfiló Karla Bacigalupo

Durante su participación en América Hoy, Nicole Akari aseguró que “todo estaba armado”, insinuando que incluso las controversias previas al certamen habrían sido planeadas. “Superarmado, porque Nawat, que todo el mundo decía que se iba a ir, que lo iban a votar por haberle dicho eso (la polémica con Miss México)... Al final, él y el mexicano de la mano, felices. Y en verdad, todo lo que ha habido después de esto, la gente quejándose, todo ha sido pésimo”, comentó Akari en el programa.

La especialista en moda no dudó en criticar el vestuario de Bacigalupo: “La peruana llevó trapos. No tenía vestuario”, señaló, destacando la falta de calidad y sofisticación de los atuendos de la candidata nacional.

Además, Akari cuestionó la decisión de enviar a Bacigalupo al certamen: “La hubiera preparado más, yo no la hubiera mandado. Yo hubiera mandado a la chica que quedó segunda, la chica de la selva. Yo creo que ella hubiera hecho un papel maravilloso”.

Fuerte debate en redes sobre la preparación y vestuario de la candidata peruana

Tras la eliminación de Karla Bacigalupo, la organización Miss Perú y su directora, Jessica Newton, recibieron fuertes críticas en redes y medios especializados. Usuarios y analistas cuestionaron la falta de inversión y calificaron los trajes como “básicos y repetitivos”, señalando poca innovación y ambición estética.