La ex Miss Perú Marina Mora contó en una reciente entrevista para el programa Arriba mi gente que Karla Bacigalupo, representante peruana en el último Miss Universo, atravesó momentos de desgaste emocional y episodios de maltrato durante su proceso de preparación para la competencia internacional. La también empresaria expresó su inquietud ante la falta de un adecuado acompañamiento hacia la candidata, quien no logró ingresar al grupo de finalistas en el evento realizado el 20 de noviembre (hora peruana).

Durante su participación, Marina Mora señaló que uno de los principales inconvenientes fue la elección del equipo responsable del entrenamiento de Bacigalupo. “En este tipo de situaciones se cometen algunos errores y el error ha sido de repente, contratar a gente que no tiene la capacitación o la capacidad de ayudarle a la reina emocionalmente y también en el tema de la técnica”, declaró la exreina de belleza.

De acuerdo con Mora, personas vinculadas a la organización y al entorno cercano de la modelo le informaron sobre situaciones preocupantes ocurridas antes del certamen. “Por ahí me han contado que sus preparadores la hacían llorar mucho antes de ir al Universo... Y que ella ha ido desgastada emocionalmente también a participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana”, comentó durante el programa emitido por Latina Televisión.

La información difundida por Mora reabre el debate sobre la relevancia del apoyo psicológico en los concursos de belleza, un aspecto que, según ella, no habría sido atendido en el caso de Karla Bacigalupo. La ex Miss Perú advirtió que la ausencia de profesionales preparados no solo limita el rendimiento técnico, sino que también puede afectar gravemente la confianza y estabilidad emocional de las participantes, elementos clave en una competencia de alto nivel como Miss Universo.

Controversia en el Miss Universo 2025

En redes sociales, numerosos usuarios han mostrado su respaldo a Karla Bacigalupo y han cuestionado la falta de apoyo e inversión por parte de Jessica Newton durante el certamen.

Incluso antes de la final del Miss Universo 2025, los cibernautas ya habían criticado a la directora del Miss Perú por los vestuarios asignados a la representante nacional.

La polémica estalló tras la etapa preliminar, cuando el experto en belleza Jens Castro dio su opinión sobre los looks presentados por Bacigalupo. “Okey, chicos, ya saben que en la preliminar Miss Perú vistió así y, la verdad, recibió un sinfín de críticas, pero no por ella, por la candidata, porque ella es hermosa, angelical. No. Es realmente que se fueron a destruir a Jessica Newton”, expresó Castro en sus redes sociales.