Karla Bacigalupo se destacó en la preliminar del Miss Universo 2025 , brillando con sus presentaciones en traje de baño y vestido de gala en Bangkok.

Karla Bacigalupo se convirtió en una de las grandes revelaciones de la preliminar del Miss Universo 2025 al destacar en los segmentos de traje de baño y vestido de gala. Su participación en Bangkok dejó al público expectante por su desenvolvimiento y presencia escénica. La representante peruana brilló con dos looks que resaltaron su porte y seguridad. Ahora, cada detalle de su presentación podría acercarla a un lugar en la ansiada lista de semifinalistas.

Karla Bacigalupo deslumbra en la preliminar del Miss Universo 2025 con traje de baño y gala

La competencia preliminar del Miss Universo 2025 marcó uno de los momentos más intensos del certamen, que este año celebra su 74.ª edición desde el Impact Arena de Bangkok. En esta jornada decisiva, Karla Bacigalupo, representante del Perú, acaparó miradas al posicionarse entre las participantes más sobresalientes.

La peruana brilló en los dos segmentos clave de la noche: el desfile en traje de baño y la pasarela en vestido de gala. Estas presentaciones, que influyen directamente en la elección de las finalistas, permitieron apreciar su desenvolvimiento escénico y la solidez de su propuesta estética.

Desfile en traje de baño

Para la etapa en swimwear, Karla apostó por un conjunto verde esmeralda de dos piezas, compuesto por un top de líneas clásicas con fruncido central y tirantes finos, acompañado de un bikini de corte bajo. El look, complementado con largos pendientes y ondas suaves en el cabello, destacó por su sobriedad y por la seguridad que proyectó durante su recorrido.

El bloque de traje de baño es uno de los más esperados del certamen y, en esta ocasión, Bacigalupo recibió elogios por su actitud firme, su postura y el manejo de pasarela, elementos que contribuyeron a una presentación memorable.

Así fue su elegante desfile en vestido de gala

En su ingreso al escenario para el segmento de gala, la candidata peruana lució un vestido azul celeste cubierto de cristales y lentejuelas, con diseños geométricos y arabescos que incorporaban zonas de transparencias laterales. El cuello alto y las mangas con flecos brillantes añadieron movimiento y dramatismo. El estilismo se completó con pendientes plateados y el cabello en ondas, en sintonía con las tendencias actuales del concurso.

La presencia de Karla en la pasarela de gala no pasó desapercibida: su elegancia, porte y capacidad para transmitir emociones podrían jugar a su favor en la puntuación final del jurado, considerando que esta etapa evalúa tanto la imagen como la comunicación no verbal de cada aspirante.