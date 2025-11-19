Tensión en el set de 'La noche habla': Karla Tarazona y Christian Domínguez discuten con la presentadora Tracy sobre la denuncia del cantante hacia Melanie Martínez.

Este martes 18 de noviembre, se vivió un tenso momento en el set de ‘La noche habla’ cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez se hicieron presentes para hablar de la denuncia del cantante hacia Melanie Martínez. Durante su intervención, Karla tuvo un cruce de palabras con la presentadora Tracy, quien no dudó en defenderse. ¿Qué se dijeron?

Karla Tarazona y Tracy se enfrentan en vivo

Durante la emisión de ‘La noche habla’, Karla Tarazona protagonizó un tenso enfrentamiento con la presentadora Tracy al ningunearla por su edad para conducir, la joven decidió no quedarse callada y se defendió de sus palabras.

“Nosotros los hemos invitado al programa, Karla y Christian son solamente invitados a ‘La noche habla’, no hay que tomarse ciertas atribuciones todavía”, dijo Tracy pidiéndola al invitado que se dirigiera a ellos y no a la pareja.

Esto no le habría gustado nada a Tarazona, quien la cuestionó: “Relájate mamacita, linda, preciosa, sí, efectivamente es tu programa, te estoy tratando con cariño, estamos hablando el tema de los salarios”, sostuvo, mientras que Domínguez estalló en risas, algo que, parece haber enfurecido a Tracy.

“No sé qué clase de profesionales son, pero vamos a continuar”, intervino la joven presentadora, mientras que Karla la minimizó por su edad: “Eso pasa cuando eres muy joven, cuando uno ya tiene años hay temas que se pueden controlar”, pero no contaba con que esta se defendería.

“Ya quisieras volver a tener mi edad y estar conduciendo un programa en el que se tocan temas distintos y no solamente farándula”, soltó.

Ante sus palabras, Tarazona no dudó en recordarle todos sus años de trayectoria: “Yo trabajo en televisión desde los 17 años y he pasado por tu etapa, ya tengo 25 años en televisión”.

Karla Tarazona confiesa por qué aún no acepta casarse con Christian Domínguez

Karla Tarazona sorprendió al público al revelar que Christian Domínguez lleva tiempo insistiendo en formalizar su relación con una propuesta matrimonial. Sin embargo, la conductora dejó claro que no piensa apresurar ninguna decisión y que prefiere avanzar a su propio ritmo.

La confesión surgió durante la última edición de 'Todo se filtra', donde compartió la conducción con el padre de su hijo Valentino mientras comentaban la reciente boda de Natalia Salas y Sergio Coloma. En medio del tema, Karla no dudó en expresar sus deseos frente a cámaras.

“Qué linda boda, así quiero una de verdad, no como la otra. También quiero bailar ese tema ‘Dirty Dancing’”, mencionó mirando directamente a Christian, quien no tardó en responder con una insinuación sobre el futuro.