Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY

Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

Tensión en el set de 'La noche habla': Karla Tarazona y Christian Domínguez discuten con la presentadora Tracy sobre la denuncia del cantante hacia Melanie Martínez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"
    Karla Tarazona enfrenta a Tracy | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    Este martes 18 de noviembre, se vivió un tenso momento en el set de ‘La noche habla’ cuando Karla Tarazona y Christian Domínguez se hicieron presentes para hablar de la denuncia del cantante hacia Melanie Martínez. Durante su intervención, Karla tuvo un cruce de palabras con la presentadora Tracy, quien no dudó en defenderse. ¿Qué se dijeron?

    wapa.pe

    VER MÁS: Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Karla Tarazona y Tracy se enfrentan en vivo

    Durante la emisión de ‘La noche habla’, Karla Tarazona protagonizó un tenso enfrentamiento con la presentadora Tracy al ningunearla por su edad para conducir, la joven decidió no quedarse callada y se defendió de sus palabras.

    “Nosotros los hemos invitado al programa, Karla y Christian son solamente invitados a ‘La noche habla’, no hay que tomarse ciertas atribuciones todavía”, dijo Tracy pidiéndola al invitado que se dirigiera a ellos y no a la pareja.

    Esto no le habría gustado nada a Tarazona, quien la cuestionó: “Relájate mamacita, linda, preciosa, sí, efectivamente es tu programa, te estoy tratando con cariño, estamos hablando el tema de los salarios”, sostuvo, mientras que Domínguez estalló en risas, algo que, parece haber enfurecido a Tracy.

    “No sé qué clase de profesionales son, pero vamos a continuar”, intervino la joven presentadora, mientras que Karla la minimizó por su edad: “Eso pasa cuando eres muy joven, cuando uno ya tiene años hay temas que se pueden controlar”, pero no contaba con que esta se defendería.

    “Ya quisieras volver a tener mi edad y estar conduciendo un programa en el que se tocan temas distintos y no solamente farándula”, soltó.

    Ante sus palabras, Tarazona no dudó en recordarle todos sus años de trayectoria: “Yo trabajo en televisión desde los 17 años y he pasado por tu etapa, ya tengo 25 años en televisión”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Karla Tarazona confiesa por qué aún no acepta casarse con Christian Domínguez

    Karla Tarazona sorprendió al público al revelar que Christian Domínguez lleva tiempo insistiendo en formalizar su relación con una propuesta matrimonial. Sin embargo, la conductora dejó claro que no piensa apresurar ninguna decisión y que prefiere avanzar a su propio ritmo.

    La confesión surgió durante la última edición de 'Todo se filtra', donde compartió la conducción con el padre de su hijo Valentino mientras comentaban la reciente boda de Natalia Salas y Sergio Coloma. En medio del tema, Karla no dudó en expresar sus deseos frente a cámaras.

    “Qué linda boda, así quiero una de verdad, no como la otra. También quiero bailar ese tema ‘Dirty Dancing’”, mencionó mirando directamente a Christian, quien no tardó en responder con una insinuación sobre el futuro.

    “Ya te he dicho que pronto, pero tú… y vamos a bailar mucho, también tendremos la hora loca”, replicó el cantante, dejando al aire la posibilidad de un compromiso cercano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y retornar así

    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    Pamela Franco sorprende al revelar el monto de pensión que Christian Domínguez pasa a su hija: "Yo doy más..."

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Lo más vistos en Farándula

    Susana Alvarado reaparece con sentido mensaje tras polémica entre Paco Bazán y Melissa Linares: "Si no me pasan..."

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Esta es la DOLOROSA razón por la que Brenda Carvalho no puede ser MADRE

    María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"

    Verónica Linares y Federico Salazar SORPRENDEN al revelar su ‘DESPEDIDA’ de América Noticias por INSPERADA razón: “Se acabó…”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;