Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron un tenso cruce al debatir sobre los amigos que eligen bandos cuando una relación llega a su fin.

Christian Domínguez vivió una mañana intensa el 17 de noviembre en Panamericana Televisión cuando, junto a Karla Tarazona, enfrentó un cruce inesperado en plena conducción temporal del programa. Aún resonaban las revelaciones de Yolanda Medina sobre Pamela Franco, lo que volvió el ambiente más tenso.

En medio de la dinámica de “Todo se filtra”, ambos abordaron el rol de los amigos tras una separación, tema que reavivó fricciones y expuso cómo las lealtades pueden complicarse cuando se trata de figuras públicas.

Christian Domínguez acusa de ‘violenta’ a Karla Tarazona

Christian tomó la palabra en primer lugar para intentar ordenar la conversación y aclarar lo que, según él, se había malinterpretado desde el inicio. Con evidente incomodidad, explicó que no tenía motivos para reaccionar de manera hostil ante la situación.

“Quizá me la voy a cruzar en un concierto, yo siempre le voy a desear lo mejor. ¿Cómo se les ocurre que voy a salir a despotricar cuando era comprensible?”, señaló, insistiendo en que su reacción había sido la de alguien que buscaba ser empático frente al difícil momento mediático de otra persona. Para reforzar su postura, añadió: “Es la vida de la persona, uno no puede pensar por otro”, intentando suavizar cualquier tensión generada.

Karla, por su parte, tomó una ruta más directa al analizar el tema. Sin rodeos, comentó que en contextos de separación cada quien decide dónde posicionarse: “Uno también tiene derecho de escoger de qué lado se va. O eres neutro o quizá apoyas más a la otra persona, y contra eso ya no puedes hacer nada...”. Ese matiz marcó el punto en el que la conversación, que hasta entonces se mantenía reflexiva, empezó a adquirir un tono inesperadamente personal.

La tensión subió cuando Christian lanzó un comentario que descolocó al público y a su compañera: “Tú eres muy violenta... eres muy violenta... ella es muy cuadriculada”, afirmó entre risas nerviosas. Karla no tardó en replicar con firmeza: “Yo le he dejado de hablar a amigos de él”, sugiriendo que, durante su relación, ella sí tomó distancia de ciertos allegados del cantante.

Christian intentó defender su propia postura asegurando que no había actuado igual: “Yo no. Son terceros que no tienen la culpa, es más, creo que ellos están en un compromiso...”, dijo, justificando que nunca consideró necesario romper vínculos.

Pero Karla mantuvo su argumento sin titubear: “Los males se cortan de raíz”, remarcó, dejando claro que para ella poner límites era un acto de protección. Christian volvió a oponerse: “Pero ellos no tienen la culpa”, respondió, sin anticipar lo que vendría después.