Así fue la impactante aparición de Susy Díaz junto a Shakira en su entrada al escenario en concierto de Lima

Leonard León afirma que Karla quiere 'TAPAR' escándalo de Christian Domínguez: "Quiere ocultar su escándalo manchando mi honor"

Leonard León considera que la madre de sus hijos le puso una nueva denuncia para desviar la polémica de Christian Domínguez.

    Leonard León afirma que Karla quiere 'TAPAR' escándalo de Christian Domínguez: "Quiere ocultar su escándalo manchando mi honor"
    Leonard León habla de una nueva demanda. | Composición Wapa
    Leonard León afirma que Karla quiere 'TAPAR' escándalo de Christian Domínguez: "Quiere ocultar su escándalo manchando mi honor"

    Leonard León volvió al centro de la polémica tras conocer que Karla Tarazona habría presentado una nueva demanda para solicitar el aumento de la pensión de alimentos de sus hijos. Según explicó el abogado de la conductora, el proceso ya está en marcha desde el último viernes.

    Consultado sobre esta situación, el cantante aseguró que no ha recibido ninguna notificación formal y rechazó rotundamente las versiones sobre el monto que aporta mensualmente. “Ellos hablan de eso (demanda), pero a mí no me ha llegado nada, y yo estoy cumpliendo con mis hijos. Además, es falso que yo les paso la cantidad de 500 soles mensuales a mis hijos, lo dicen para hacerme quedar mal”, declaró con firmeza.

    Asimismo, Leonard dejó entrever que esta acción legal tendría un trasfondo mediático. “Tengo la impresión de que quieren tapar su noticia familiar manchando mi honor”, expresó visiblemente fastidiado, en clara referencia al reciente escándalo que involucra a Christian Domínguez.

    Karla Tarazona solicita aumento de pensión para sus menores hijos

    Por su parte, el abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, explicó los motivos detrás de esta nueva demanda. Según detalló, la presentadora busca que la pensión de alimentos sea reajustada luego de varios años sin modificaciones.

    “La pensión que daba era de tres mil soles para sus dos hijos, pero él interpuso una demanda por reducción y por una mala asesoría que tuvo la señora Karla le redujeron la pensión 500 soles en los años 2021 a 2022”, señaló.

    El letrado precisó que actualmente la pensión asciende a 2,500 soles, monto que se ha mantenido hasta la fecha. Ahora, la defensa considera necesario un ajuste debido al paso del tiempo y al incremento de gastos. “Eso quiere decir, que la pensión quedó en 2500 por los dos niños. Eso se ha venido manteniendo hasta la actualidad, pero ahora se decidió interponer una demanda de aumento de alimentos porque ya han pasado varios años”, explicó.

    Finalmente, sostuvo que la situación financiera del cantante también ha mejorado, por lo que el pedido sería proporcional. “Las necesidades de los menores se han incrementado y la capacidad económica del señor Leonard también ha incrementado”, subrayó.

