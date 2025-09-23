Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

    La aún esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López, fue la primera en enfrentar a la prensa hace unos días, donde le preguntaron sobre la presunta agresión que habría recibido de su actual pareja, el cantante Paul Michael. Sin embargo, ella decidió no emitir respuesta alguna, manteniendo un silencio absoluto. Por su parte, cuando llegó el turno de Paul Michael, no dudó en pronunciarse y defenderse, intentando aclarar la polémica que ha generado gran revuelo mediático.

    Paul Michael y Pamela López se pronuncian por presunta agresión

    Las cámaras de 'Amor y Fuego' se cruzaron con Pamela López hace unos días en la ciudad y no dudaron en cuestionarla sobre si era cierto que sostuvo una intensa discusión con su pareja mientras se alojaban en un reconocido hotel de Chiclayo. Ella optó por ignorar al reportero y continuó caminando sin dar ninguna declaración.

    El reportero del programa adelantaba los rumores que circulaban sobre los conflictos en la relación de la expareja de Christian Cueva: "Hace unas semanas, nos llegó la información de nuestras 'sapas' chiclayanas, que la parejita tuvo un fuerte cruce de palabras en un reconocido hotel en la ciudad de la amistad. (...) Se habla un poco de agresión", se escucha decir al locutor.

    Este fin de semana, fue el turno de Paul Michael de responder a las graves acusaciones de agresión hacia su pareja y lo negó categóricamente: "No, no, no, no sé de qué pelea me hablan. No sé de dónde han sacado eso. No, no, nosotros estamos bien", dijo mientras soltaba una pequeña risa. En el mismo evento se encontraba su pareja, y al ser consultada solo negó con la cabeza y subió a su camioneta.

    Amiga de la pareja confirma discusión en hotel, pero niega agresión

    Handa negó que hubiera agresión y minimizó el hecho: “¿Agresión? No, agresión no, discusiones tienen todos. No, fue algo muy tonto, o sea no fue nada relevante, nada que pueda generar una separación, ni agresiones. Simplemente creo que discutieron por algo del momento, de hecho son cosas muy tontas. A veces uno divertido dice cosas de más, pero es parte de la vida”, comentó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

