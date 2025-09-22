Wapa.pe
La Tinka reventó, pero el ganador no podrá disfrutarlo por completo: ¿Cuánto dinero perderá?

Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras

Néstor Villanueva rompió en llanto al revelar que Susy Díaz provocó parálisis en su padre tras fuertes palabras de la mamá de Florcita en TV.

    Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras
    Néstor Villanueva acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre | Composición Wapa
    Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras

    Durante su participación en El valor de la verdad del domingo 21 de setiembre, Néstor Villanueva no pudo contener las lágrimas al rememorar un momento muy doloroso para su familia. El cantante relató que su padre sufrió un derrame cerebral que le ocasionó parálisis parcial en el rostro y el cuerpo, tras escuchar a Susy Díaz en televisión señalándolo por supuestas agresiones de su hijo a Florcita Polo y reprochándole no haber intervenido. Villanueva calificó el episodio como desgarrador y decidió revelar todo.

    Néstor Villanueva revela que Susy Díaz provocó parálisis facial a su padre

    El artista Néstor Villanueva relató que todo sucedió en un momento en el que prefería mantenerse al margen para no confrontar públicamente a la madre de sus hijos. “Había problemas con la mamá de mis hijos y me acusaban de muchas cosas en televisión. Yo no salí a responder para nada. No quería pelearme ni tener un enfrentamiento en televisión con la mamá de mis hijos, porque de por medio están mis hijos”, dijo entre lágrimas.

    La situación empeoró cuando Susy Díaz apareció en un programa de televisión y pronunció fuertes palabras contra su familia. Según contó Néstor, la madre de Florcita expresó:“De esa familia no me hables, esa familia para mí está muerta, porque ese señor ha visto que su hijo le pega a mi hija en su delante y no ha hecho absolutamente nada”.

    Estas palabras habrían sido el detonante de la crisis de salud de su padre.“Eso fue lo que explotó y mi papá se puso mal. Yo me enteré después”, confesó Villanueva con la voz entrecortada. Al preguntarle sobre lo ocurrido, explicó: “Le dio un derrame”.

    El conductor del programa precisó: “Este derrame le produjo una parálisis parcial”, y Néstor confirmó con dolor: “Sí, de la cara o de todo el cuerpo. De la cara y también el brazo no podía moverlo, estaba mal. Por suerte, ya está recuperado”.

    Néstor Villanueva denunció a Susy Díaz tras afectar a su padre

    El cantante Néstor Villanueva contó en El valor de la verdad que tomó la decisión de denunciar a Susy Díaz después de que sus comentarios en televisión provocaran un serio problema de salud en su padre.

    Según relató, la excongresista afirmó públicamente que sus suegros habían presenciado supuestas agresiones de Néstor hacia Florcita y no habían intervenido. Estas declaraciones impactaron de manera profunda al padre del cantante, quien sufrió un derrame cerebral que le produjo parálisis en el rostro y el brazo.

    Hablé con el abogado y decidimos entablar una demanda por lo que había dicho la señora, porque ya se había metido con mi familia, ya no era el problema conmigo”, confesó entre lágrimas.

    Néstor Villanueva rompe en llanto y acusa a Susy Díaz de causar derrame cerebral a su padre por duras palabras
