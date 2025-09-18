Néstor Villanueva habla sobre la difícil separación de sus hijos en ‘El valor de la verdad’. El cantante explicó cómo una sentencia judicial impactó su vida familiar.

Néstor Villanueva habla de la relación con sus hijos | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El cantante Néstor Villanueva rompió su silencio en televisión nacional y se refirió a la sentencia que lo mantiene distanciado de sus hijos con Flor Polo. Durante la entrevista, abordó el impacto que ha tenido en su vida personal y profesional.

Néstor Villanueva revela la verdadera relación que tiene con sus hijos

Néstor Villanueva volvió a abrir su corazón en el programa ‘El valor de la verdad’, donde se sentó frente a Beto Ortiz para hablar del difícil momento que atraviesa. El cantante, conocido por su relación pasada con Flor Polo, relató entre lágrimas cómo la sentencia judicial que lo separa de sus hijos ha sido uno de los golpes más duros de su vida.

"Prefieren no verme", confesó con la voz entrecortada, dejando claro el dolor que le causa la distancia con los pequeños.

Uno de los episodios que más le marcó fue escuchar que su hijo mayor declaró en una Cámara Gesell sobre presuntos abusos. “A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo les he hecho”, comentó visiblemente afectado.

El artista no pudo contener la emoción al explicar que se siente despojado de su papel como padre. “Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos, de la noche a la mañana siento que me los quitaron”, señaló.

Antes de terminar, Villanueva dedicó un mensaje directo y lleno de amor a sus pequeños, con la esperanza de volver a reunirse con ellos pronto. “Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas, estoy orando todos los días, esperando que estén bien”, dijo, conmoviendo a todos los presentes.

Néstor Villanueva aclara que cumple con la pensión de sus hijos

El ex de Flor Polo también respondió a las recientes declaraciones de Susy Díaz, quien aseguró que ella es quien costea los gastos de sus nietos. En una próxima emisión de ‘El valor de la verdad’, el artista abordó el tema y reafirmó que se mantiene al día con sus obligaciones económicas.