Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Florcita aparece sentimental en medio de sentencia contra Néstor Villanueva

Florcita Polo apareció en su cuenta de Instagram, en medio de la sentencia por prisión suspendida contra su expareja Néstor Villanueva.

    La conocida Florcita Polo vuelve a estar en el centro de la atención pública tras conocerse la sentencia contra su exesposo, Néstor Villanueva, quien fue condenado a casi dos años de prisión suspendida. En medio de este escenario, la hija de Susy Díaz sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje cargado de emotividad en sus redes sociales.

    Florcita Polo expresa su sentir tras fallo contra Néstor Villanueva

    El miércoles 20 de agosto, el Poder Judicial dictó condena contra Néstor Villanueva por el delito de violencia contra una mujer de su entorno familiar. Poco después, Florcita Polo publicó en Instagram un video acompañado de la canción “Gracias mi Dios” de Yahaira Plasencia, cuya letra refleja gratitud y fe.

    “Gracias mi Dios por darme fuerza cuando me faltaba, por cuidar de los seres que amo, por todo lo que me has dado. Gracias mi Dios por escuchar siempre mis oraciones, por perdonar mis errores y por tantas bendiciones”, se escucha en la canción que ella eligió para su publicación.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo

    wapa.pe

    La sentencia contra Villanueva establece que deberá cumplir un año, nueve meses y siete días de pena suspendida (equivalente a 640 días), además de realizar 91 jornadas de servicio comunitario. En caso de incumplir estas disposiciones, la sanción se convertiría en prisión efectiva.

    El debut televisivo del hijo de Florcita y Néstor

    En paralelo, la familia también ha vivido momentos de orgullo. El hijo mayor de Florcita y Néstor Villanueva sorprendió al dar sus primeros pasos en la actuación, participando en la telenovela “Tu nombre y el mío” de América Televisión.

    Néstor Villanueva, visiblemente emocionado, declaró en el programa América Hoy que desconocía la participación de su hijo en la producción, lo que le generó gran sorpresa. El cantante resaltó el esfuerzo y dedicación del menor, quien viene formándose en teatro desde hace un tiempo y ahora empieza a abrirse camino en el mundo artístico. Según expresó, todo lo logrado por su hijo es fruto de su constancia y talento.

