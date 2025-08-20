Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo

Néstor Villanueva recibió una condena de más de un año de prisión suspendida por parte de la Corte Superior de Justicia y tendrá que permanecer alejado de sus hijos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo
    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva
    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo

    Néstor Villanueva, exesposo de Flor Polo, fue condenado por el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima a un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida por violencia contra su hijo menor. La resolución, dictada el miércoles 20 de marzo, corresponde a 640 días.

    Asimismo, el cantante deberá realizar 91 jornadas de servicio comunitario. Entre las restricciones impuestas, se le prohibió acercarse a sus hijos y se dispuso que siga un tratamiento especializado.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Karla Tarazona CUADRÓ a Christian Domínguez durante programa de radio luego de posible infidelidad

    ¿Qué ocurrió exactamente con Néstor Villanueva?

    Hace poco se dictó sentencia contra el cumbiambero, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima lo declarara culpable por agredir a su hijo menor.

    “La jueza del 13.er Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la reparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar previsto en el artículo 122, primer párrafo (tipo base), con la agravante específica prevista en el segundo párrafo, inciso 4, en concordancia con el artículo 108 B, primer párrafo, inciso 1 del Código Penal, en agravio del menor de iniciales NAV”, se escucha en la resolución.

    De acuerdo con lo establecido, Néstor Villanueva recibió una pena privativa de libertad equivalente a 640 días de servicios comunitarios. No obstante, si incumple con esta disposición, la condena pasará a ser efectiva y deberá ingresar a un penal.

    “En este acto se convierte a 91 jornadas de prestación de servicios a la comunidad que serán realizados en el lugar que designe Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Bajo el apercibimiento de revocarse la conversión de la pena y hacerlo efectiva, ordenándose su ingreso al establecimiento penitenciario en señal, el artículo 53 inciso 2 del Código Penal, previo requerimiento de la parte legitimada Ministerio Público”, añade el documento.

    SOBRE EL AUTOR:
    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Justicia dicta 1 año y 9 meses de prisión para Néstor Villanueva por violencia contra su hijo

    Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Rebeca Escribens pone en su sitio EN VIVO a Pamela Franco tras terrible desplante: “Vino y se fue”

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug compartió sorpresivo mensaje tras paso de Samahara en ‘El Valor de la verdad’

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Lesly Águila confiesa por qué dejó concierto de Corazón Serrano

    Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;