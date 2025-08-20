Néstor Villanueva recibió una condena de más de un año de prisión suspendida por parte de la Corte Superior de Justicia y tendrá que permanecer alejado de sus hijos.

Néstor Villanueva, exesposo de Flor Polo, fue condenado por el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima a un año, nueve meses y siete días de prisión suspendida por violencia contra su hijo menor. La resolución, dictada el miércoles 20 de marzo, corresponde a 640 días.

Asimismo, el cantante deberá realizar 91 jornadas de servicio comunitario. Entre las restricciones impuestas, se le prohibió acercarse a sus hijos y se dispuso que siga un tratamiento especializado.

¿Qué ocurrió exactamente con Néstor Villanueva?

Hace poco se dictó sentencia contra el cumbiambero, luego de que la Corte Superior de Justicia de Lima lo declarara culpable por agredir a su hijo menor.

“La jueza del 13.er Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve aceptar los términos del acuerdo de la reparación civil. En el cual se condena al señor Néstor Hilario Villanueva Flor, por la comisión del delito de agresiones contra las mujeres integrantes de grupo familiar previsto en el artículo 122, primer párrafo (tipo base), con la agravante específica prevista en el segundo párrafo, inciso 4, en concordancia con el artículo 108 B, primer párrafo, inciso 1 del Código Penal, en agravio del menor de iniciales NAV”, se escucha en la resolución.

De acuerdo con lo establecido, Néstor Villanueva recibió una pena privativa de libertad equivalente a 640 días de servicios comunitarios. No obstante, si incumple con esta disposición, la condena pasará a ser efectiva y deberá ingresar a un penal.