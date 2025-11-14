¿Cuántos espectadores tuvo ‘La Habitación Negra’, película de Yiddá Eslava retirada de los cines?

La reciente cinta de terror encabezada y producida por Yiddá Eslava no consiguió captar la atención del público, obteniendo una asistencia reducida y abandonando rápidamente la cartelera nacional.

El lanzamiento de ‘La Habitación Negra’, la más reciente producción de Yiddá Eslava, no consiguió alcanzar los resultados esperados en la taquilla peruana.

Desde su debut en cines el 30 de octubre de 2025, la película de terror protagonizada y producida por Eslava reunió apenas 24 000 espectadores hasta el 9 de noviembre, según cifras de Maykoll Calderón. Solo en el último fin de semana registrado asistieron 1100 personas, lo que anticipó su retiro acelerado de la cartelera en la mayoría de cadenas, aunque aún seguía con funciones reducidas en Cineplanet y Cinépolis.

¿Cómo le fue a la competencia de Yiddá Eslava?

La taquilla de ’La Habitación Negra’ mostró una caída constante tras su estreno. Durante su primer fin de semana reunió 16 000 asistentes, ubicándose en el séptimo lugar del ranking nacional. No obstante, esta cifra no logró sostenerse y la concurrencia bajó notablemente en los días posteriores.

El contraste con otro estreno peruano reciente, ’Chavín de Huántar’, fue evidente. El thriller de acción dirigido por Diego de León, inspirado en la operación de rescate en la residencia del embajador de Japón en 1996, superó el medio millón de espectadores en solo 10 días.

El equipo del filme celebró el logro con un mensaje dirigido al público: “Ya somos medio millón de patriotas los que hemos ido al cine a ver la película. Gracias, Perú, por el inmenso apoyo. Sigamos sumando para recordar a nuestros héroes como se merecen. ¡Nos vemos en el cine!”. En contraste, ’La Habitación Negra’ no logró mantener su impulso inicial y quedó muy lejos de los números alcanzados por su principal competidora nacional.