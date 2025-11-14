Wapa.pe
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

Filtran fotos de Paco Bazán junto a madre de su última hija: revelan las imágenes

Paco Bazán y Melissa Linares, madre de su última hija fueron captados juntos en el 2022.

    El enfrentamiento entre Paco Bazán y Melissa Linares vuelve a generar titulares, luego de que ella lo señalara públicamente por supuestamente ser un padre ausente y no cumplir con la pensión alimentaria de su hija menor. Esta nueva acusación ha reavivado un antiguo episodio: el recordado ampay de junio del 2022, cuando el programa Amor y Fuego difundió imágenes del conductor de ATV caminando de la mano con Linares en un concierto de reguetón, en una etapa en la que aún no hacían oficial su relación.

    El ampay que los vinculó por primera vez

    En junio de 2022, ‘Amor y Fuego’ difundió un video que en ese momento no desató mayor escándalo. En esas imágenes se veía a Paco Bazán, quien entonces ya estaba separado de su esposa Janice, acompañando a Melissa Linares, tomados de la mano mientras esperaban para ingresar a un show de reguetón.

    Las cámaras registraron al exarquero de Universitario notablemente tenso, evitando responder a las preguntas del reportero. Incluso se acercó a consultar de qué programa se trataba, ya que aún no había entrado al evento y no se esperaba encontrarse con la prensa.

    Un año después, en julio del 2023, Bazán sorprendió con una revelación pública sobre su vida privada. Afirmó que estaba practicando la “castidad” y atravesando un proceso espiritual para reconstruir su matrimonio. “No voy a tocar nunca más a una mujer que no sea mi esposa”, aseguró en un pódcast, donde también expresó su intención de “esperar de rodillas” a Janice, madre de sus dos hijos mayores.

    ¿Quién es Melissa Linares, madre de la hija menor de Paco Bazán?

    Melissa Gabriela Linares Mori, limeña de nacimiento, es odontóloga titulada por la Universidad Privada Norbert Wiener, donde elaboró su tesis para obtener el grado de bachiller. En lo personal, su vínculo con Paco Bazán, quien nació el 10 de octubre de 1980 y hoy tiene 45 años, ha sido materia constante de exposición mediática.

    Linares tiene 33 años, lo que marca una diferencia de edad de 12 años con el conductor. Aunque ambos han mantenido en reserva los detalles actuales de su relación, se ha hecho evidente que atraviesan dificultades para llegar a acuerdos.

    A través de TikTok, Linares ha compartido múltiples momentos con su hija de 9 años, resaltando lo importante que es para ella ofrecerle bienestar y estabilidad. La existencia de esta niña se hizo pública recién en octubre de 2024, cuando el propio Bazán reconoció que su separación de Janice estuvo directamente relacionada con esta situación, generando un fuerte impacto mediático.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

