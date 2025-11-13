Paco Bazán generó controversia en ‘ Magaly TV, La Firme ’ tras responder a la denuncia de su expareja sobre la pensión alimenticia de su hija menor.

Paco Bazán volvió a estar en el centro de la atención mediática tras enlazarse en vivo con el programa de ‘Magaly TV, La Firme’. Durante la conversación, el conductor decidió pronunciarse sobre la denuncia interpuesta por Melissa Linares, madre de su hija menor, quien lo acusa de incumplir con la pensión alimenticia. Lo que no esperaba era que Magaly Medina lo enfrentara con una pregunta que puso en duda su rol paterno a causa de su relación con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano.

Paco Bazán niega haber dejado de ver a su hija por viajar con Susana Alvarado

La periodista le consultó directamente si había dejado de ver a su hija durante los últimos fines de semana por viajar a visitar a su pareja, Susana Alvarado. “No has podido ver a tu hija los fines de semana porque tienes que viajar para ver a tu novia en el norte del Perú”, planteó Medina.

Bazán no tardó en responder y negó rotundamente dicha versión. “Magaly, yo no he salido de Lima. Detallar por qué motivos no pude coincidir con mi hija sería nuevamente exponer una situación que tiene que ver con una menor de edad. Lo que sí te puedo decir es que yo amo a mis tres hijos, que estoy pendiente de ellos por parte de su financiamiento”, sostuvo el presentador, dejando en claro que su prioridad sigue siendo su familia.

Paco Bazán explica el origen del audio sobre el presunto retraso en la pensión alimenticia

Paco Bazán decidió aclarar las versiones que lo señalaban por un presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hija menor. Durante su conversación con ‘Magaly TV, La Firme’, el conductor explicó que la situación se originó por un desorden administrativo en sus finanzas personales, lo que retrasó la entrega de documentos necesarios para procesar sus pagos.

El exfutbolista precisó que el audio difundido en televisión fue parte de una conversación privada y que sus palabras fueron malinterpretadas. Según indicó, en esa ocasión solo pidió “dos días de amplitud” para regularizar el abono, afirmando que la obligación ya fue cumplida. Además, reconoció que la falta de orden fue responsabilidad exclusivamente suya.