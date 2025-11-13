Paco Bazán es acusado de incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hija menor, generando controversia en los medios. El exfutbolista defiende su papel como padre.

Paco Bazán volvió a captar la atención mediática tras ser acusado por presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia de su hija menor. En medio de la controversia, el exfutbolista decidió romper el silencio y aclarar su postura. Durante su reciente aparición televisiva, el conductor reafirmó su compromiso como padre y destacó su prioridad en el bienestar de sus hijos.

Paco Bazán responde a acusaciones y reafirma su compromiso como padre

El exfutbolista y conductor deportivo Paco Bazán volvió a estar en el centro de la conversación pública luego de que Melissa Linares, madre de su hija menor, lo señalara por presunto incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia y lo calificara como “padre ausente”. La polémica fue abordada durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', donde Bazán decidió dar su versión de los hechos.

Ante la pregunta directa de Magaly Medina sobre si se consideraba un padre ausente, el conductor optó por mantener la calma y evitar polémicas. Prefirió enfocar su respuesta en el bienestar de su hija y en la importancia de preservar su privacidad.

“Prefiero no dar comentarios sobre la madre de mi hija ni ampliar en temas de mi menor, porque estos asuntos mediáticos no les hacen bien a los niños”, expresó Bazán con serenidad.

El también comentarista deportivo destacó que procura mantener un equilibrio entre sus responsabilidades personales y familiares.

“Solo te puedo decir que amo a mis hijos, a los tres por igual, y que me esfuerzo para darles las mismas condiciones a todos”, añadió.

Frente a la insistencia de la periodista por conocer su posición sobre las acusaciones, Bazán reconoció que, si bien pudo haberse demorado en algún pago, su compromiso con su hija sigue firme.

“Si me atrasé uno o dos días, lo lamento. Aprovecho tu cámara para comprometerme conmigo mismo a seguir esforzándome para que a mi hija no le falte nada. Tanto ella como su madre pueden estar tranquilas de que siempre seré un apoyo”, enfatizó el conductor, dejando claro que su rol como padre continúa siendo una prioridad.

Abogada de Paco Bazán aclara los términos del acuerdo con Melissa Linares

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, la defensa legal de Paco Bazán, a cargo de la doctora Peña, salió al frente para precisar los alcances del acuerdo conciliatorio firmado entre el conductor deportivo y Melissa Linares. La abogada explicó que el documento contempla una pensión mensual de S/ 2.250, además del seguro de salud y el pago directo del colegio de la menor.

Peña también detalló un punto específico del convenio relacionado con los fines de semana en los que Bazán no pueda cumplir con las visitas programadas.

“En esos casos, él debe asumir el pago de la nana, noventa soles por día, los viernes y sábados en los que no pueda estar con su hija. No se trata de un aumento en la pensión, sino de una compensación acordada para que la madre no se vea perjudicada”, explicó la abogada.