ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Paco Bazán se declaró en "bancarrota" para NO cumplir pensión de alimentos de su hija, pero VIAJES lo contradicen

Según Melissa Linares, Paco Bazán se habría excusado asegurando que no le habían pagado en el canal.

    Paco Bazán se declaró en "bancarrota" para NO cumplir pensión de alimentos de su hija, pero VIAJES lo contradicen
    Paco Bazán niega tener para cumplir con pensión de su hija | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Paco Bazán se declaró en "bancarrota" para NO cumplir pensión de alimentos de su hija, pero VIAJES lo contradicen

    Una nueva polémica envuelve a Paco Bazán, esta vez por un presunto incumplimiento de pensión alimentaria. Melissa Linares, madre de su hija menor, reveló que el conductor le habría dicho que atravesaba una compleja situación económica que le impediría cumplir con lo acordado. Sin embargo, recientes publicaciones en redes sociales muestran que el exfutbolista habría realizado viajes internacionales en los últimos meses.

    wapa.pe

    Paco Bazán no tendría para pagar pensión de su hija menor

    En el programa ‘Arriba mi Gente’ se reveló el testimonio de Melissa Linares, la madre de la última hija de Paco Bazán, quien decidió romper su anonimato para exponer la alarmante situación que atraviesa con el conductor, quien no estaría cumpliendo con la pensión de alimentos de la menor, según la conciliación a la que habían llegado.

    Linares relató la excusa que el exarquero le habría dado durante su última comunicación el 6 de noviembre y que le impediría estar acatando con lo acordado. Bazán se habría justificado asegurando que no ha recibido el pago de sus trabajos.

    "Los lugares donde estoy no me han pagado, el canal desde julio y la radio desde septiembre...ahorita estoy, literal en 300 soles en una cuenta y 200 en la otra...no está siendo fácil tampoco para mí, porque han bajado los presupuestos en los canales", habría sido la respuesta de Paco.

    "Dice que tiene problemas económicos, pero mi hija tiene necesidades y ya vi que sola no las puedo cumplir, así que estoy pidiendo se cumpla lo que tiene que ser", sostuvo Melissa.

    En el magacín de Latina TV se evidenció que los recientes viajes hechos por el exfutbolista lo pondrían en evidencia, pues meses atrás este se dejó ver visitando destinos como República Dominicana y Colombia, en compañía de la cantante Susana Alvarado de Corazón Serrano, con quien tiene una relación sentimental.

    “Viajes a República Dominicana, Colombia, tiene ingresos como imagen de marca, televisión, radio, activaciones, programa de YouTube y auspiciadores”, se escucha decir en el informe.

    wapa.pe

    SOBRE EL AUTOR:
    Paco Bazán se declaró en "bancarrota" para NO cumplir pensión de alimentos de su hija, pero VIAJES lo contradicen
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;