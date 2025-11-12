Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

Paco Pazán no estaría cumpliendo con régimen de visitas y es tildado de "papá ausente"

Paco Bazán, conductor de televisión, enfrenta acusaciones de Melissa Linares, madre de su hija menor, por incumplimiento de pensión y visitas.

    Paco Pazán no estaría cumpliendo con régimen de visitas y es tildado de "papá ausente"
    Paco Bazán no cumpliría con régimen de visitas | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Paco Pazán no estaría cumpliendo con régimen de visitas y es tildado de "papá ausente"

    El conductor de televisión y exarquero Paco Bazán enfrenta nuevas acusaciones por parte de Melissa Linares, madre de su hija menor. La mujer denunció públicamente que el presentador no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas ni afectivas. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones y ponen en entredicho la imagen familiar del popular comunicador.

    wapa.pe

    Paco Bazán es acusado de ser un “padre ausente”

    Melissa Linares, la madre de la última hija de Paco Bazán, rompió su silencio para exponer la situación que atraviesa con el conductor de TV, quien estaría incumpliendo con la pensión de alimentos de su menor hija.

    “¿Él ha venido cumpliendo hasta el día de hoy?”, le preguntó el reportero, pero esta lo negó: “No, como lo firmó”, revelado el supuesto incumplimiento que tendría el exfutbolista con la menor. Linares también dejó entrever que Bazán sería un padre ausente, al no cumplir con el régimen de visitas de su hija.

     “¿Paco Bazán es un padre ausente?”, cuestionó el comunicador y el gesto de Melissa la delató: “Pregúntenle a él (…) Tenía que recogerla un fin de semana sí, uno no en las fechas que él eligió yo me tenía que acoplar, no apareció simplemente”, sostuvo.

    La madre de la última hija del conductor de ATV, al notar que este no estaría cumpliendo con lo acordado, decidió interponer la demanda: “Ella y yo estamos solas, nunca le ha faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá, yo hago todo para darle todo lo que tenga que darle, pero no solo tiene que venir de mi parte”, sentenció.

    wapa.pe

    Paco Pazán no estaría cumpliendo con régimen de visitas y es tildado de "papá ausente"
