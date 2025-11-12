Paco Bazán , conductor de televisión, enfrenta acusaciones de Melissa Linares, madre de su hija menor, por incumplimiento de pensión y visitas.

El conductor de televisión y exarquero Paco Bazán enfrenta nuevas acusaciones por parte de Melissa Linares, madre de su hija menor. La mujer denunció públicamente que el presentador no estaría cumpliendo con sus obligaciones económicas ni afectivas. Estas declaraciones han generado una ola de reacciones y ponen en entredicho la imagen familiar del popular comunicador.

Paco Bazán es acusado de ser un “padre ausente”

Melissa Linares, la madre de la última hija de Paco Bazán, rompió su silencio para exponer la situación que atraviesa con el conductor de TV, quien estaría incumpliendo con la pensión de alimentos de su menor hija.

“¿Él ha venido cumpliendo hasta el día de hoy?”, le preguntó el reportero, pero esta lo negó: “No, como lo firmó”, revelado el supuesto incumplimiento que tendría el exfutbolista con la menor. Linares también dejó entrever que Bazán sería un padre ausente, al no cumplir con el régimen de visitas de su hija.

“¿Paco Bazán es un padre ausente?”, cuestionó el comunicador y el gesto de Melissa la delató: “Pregúntenle a él (…) Tenía que recogerla un fin de semana sí, uno no en las fechas que él eligió yo me tenía que acoplar, no apareció simplemente”, sostuvo.