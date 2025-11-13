Paco Bazán revela cómo es su vínculo con la madre de su hija menor | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Paco Bazán volvió a pronunciarse sobre su vida personal tras la denuncia por pensión alimenticia presentada por Melissa Linares, madre de su hija menor. Durante su aparición en televisión, el conductor deportivo aclaró su postura frente a las acusaciones y habló sobre el tipo de relación que mantiene con su expareja.

Paco Bazán revela cómo es su relación con la madre de su hija

Paco Bazán decidió pronunciarse tras la denuncia por pensión alimenticia que interpuso en su contra Melissa Linares, madre de su hija menor. En una reciente emisión de ‘Magaly TV, La Firme’, el exfutbolista y conductor deportivo compartió su postura frente a las acusaciones y remarcó que continúa cumpliendo con sus responsabilidades como padre. Además, pidió que este tipo de situaciones no se ventilen públicamente para proteger la integridad de la menor.

Al ser consultado sobre la relación que mantiene con Linares, Bazán prefirió mantener la reserva y no ofrecer detalles, aunque dio a entender que las diferencias entre ambos aún persisten.

El presentador subrayó que la exposición mediática puede afectar emocionalmente a los niños y que los conflictos deben resolverse de forma privada. “Prefiero no dar un comentario sobre la madre de mi hija. Estos temas mediáticos no les hacen bien a los niños”, expresó, dejando ver su incomodidad ante la insistencia.

Cuando la conductora profundizó sobre la dinámica familiar, el también comentarista reiteró: “Amo a mis hijos, a los tres, por igual. Prefiero no referirme a ellos porque son menores de edad. Solo quiero protegerlos de cualquier comentario o situación que pueda hacerles daño”. Por su parte, la abogada del conductor aclaró en el programa que el acuerdo de conciliación sigue vigente y que Bazán no ha incumplido ninguna de las condiciones establecidas.

Paco Bazán explica los motivos detrás del retraso en el pago de la pensión alimenticia

La controversia en torno a Paco Bazán tomó un nuevo giro cuando Melissa Linares reveló detalles sobre los presuntos motivos detrás del retraso en el pago de la pensión alimenticia. Según su versión, el conductor habría explicado su incumplimiento argumentando problemas de liquidez y mostrando los saldos de sus cuentas bancarias: “No me han pagado, tengo 300 y 200 soles en mis cuentas”, indicó Linares, respaldando sus afirmaciones con documentos difundidos en televisión.

Durante la entrevista, Magaly Medina también le preguntó si sus ausencias los fines de semana estaban relacionadas con viajes para visitar a su pareja, Susana. Bazán fue enfático al desmentirlo: “Yo no he salido de Lima”, respondió, asegurando que sus responsabilidades familiares no se ven afectadas por su vida personal.