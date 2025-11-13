Expareja de Paco Bazán deja en shock al exponer insólito monto que recibía de pensión "Esto no es por dinero"

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán , indicó que solicitó una nueva conciliación porque según comentó, el que tenían era de 650 soles mensuales y afirmó que él no se hace cargo por completo del pago del colegio.

La madre de la tercera hija de Paco Bazán dio detalles de la conciliación. | Composición Wapa

¡Se decidió a contarlo todo! Después de que se hiciera pública su denuncia contra Paco Bazán por presunto incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos, Melissa Linares reapareció para explicar, con cifras exactas, por qué solicitó una nueva conciliación en agosto del 2025. La madre de la tercera hija del conductor aseguró que la controversia no se limita al dinero, sino también al rol del exarquero en la vida de la menor.

En conversación con el programa Entrometidos, Linares explicó que el primer acuerdo económico había quedado completamente desactualizado. “(Hasta antes de agosto) La conciliación era de 650. No voy a mentir, él me daba más plata, obviamente C… ha crecido y eso lo quería plasmar en una conciliación actual. (…) Se estableció 4930 soles al mes de colegio, que no paga completo, y seguro de salud”, explicó sobre el cambio en el monto que ahora, según afirmó, bordea los S/ 2.900 mensuales.

La joven también señaló que el otro punto que genera conflicto son las visitas del exfutbolista. Según afirma, ese acuerdo tampoco se cumpliría con regularidad.

“Las visitas eran libre. En coordinación previa, pero nunca ha sido presente, no había continuidad fija para la niña. Este tema no es por dinero. Firmamos un papel y no lo cumple. ¿Cómo obligar a una persona a estar presente si no le nace? (…) Mi verdadero problema es que no es claro con las fechas, no lo voy a obligar, pero firmó un papel con sus términos que él mismo no cumple”, manifestó.

Madre de la tercera hija hace importante pedido a Paco Bazán

Además del tema económico y emocional, Melissa reveló que la falta de un cronograma claro de visitas afecta directamente su estabilidad laboral.

“Yo necesito trabajar, he rechazado muchos trabajos porque no puedo dejar a mi hija en segundo plano. Él trabaja, no puede en la semana, o puede fines de semana, no puede nunca, necesito una niñera”, expresó, dejando claro que busca una solución práctica y responsable.