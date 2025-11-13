Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

Expareja de Paco Bazán deja en shock al exponer insólito monto que recibía de pensión "Esto no es por dinero"

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, indicó que solicitó una nueva conciliación porque según comentó, el que tenían era de 650 soles mensuales y afirmó que él no se hace cargo por completo del pago del colegio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Expareja de Paco Bazán deja en shock al exponer insólito monto que recibía de pensión "Esto no es por dinero"
    La madre de la tercera hija de Paco Bazán dio detalles de la conciliación. | Composición Wapa
    Expareja de Paco Bazán deja en shock al exponer insólito monto que recibía de pensión "Esto no es por dinero"

    ¡Se decidió a contarlo todo! Después de que se hiciera pública su denuncia contra Paco Bazán por presunto incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos, Melissa Linares reapareció para explicar, con cifras exactas, por qué solicitó una nueva conciliación en agosto del 2025. La madre de la tercera hija del conductor aseguró que la controversia no se limita al dinero, sino también al rol del exarquero en la vida de la menor.

    En conversación con el programa Entrometidos, Linares explicó que el primer acuerdo económico había quedado completamente desactualizado. “(Hasta antes de agosto) La conciliación era de 650. No voy a mentir, él me daba más plata, obviamente C… ha crecido y eso lo quería plasmar en una conciliación actual. (…) Se estableció 4930 soles al mes de colegio, que no paga completo, y seguro de salud”, explicó sobre el cambio en el monto que ahora, según afirmó, bordea los S/ 2.900 mensuales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Conoce a Melissa Linares, madre de la tercera hija de Paco Bazán, y la INESPERADA diferencia de edad

    La joven también señaló que el otro punto que genera conflicto son las visitas del exfutbolista. Según afirma, ese acuerdo tampoco se cumpliría con regularidad.

    Las visitas eran libre. En coordinación previa, pero nunca ha sido presente, no había continuidad fija para la niña. Este tema no es por dinero. Firmamos un papel y no lo cumple. ¿Cómo obligar a una persona a estar presente si no le nace? (…) Mi verdadero problema es que no es claro con las fechas, no lo voy a obligar, pero firmó un papel con sus términos que él mismo no cumple”, manifestó.

    Madre de la tercera hija hace importante pedido a Paco Bazán

    Además del tema económico y emocional, Melissa reveló que la falta de un cronograma claro de visitas afecta directamente su estabilidad laboral.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Mariella Zanetti impacta al filtrar el alto sueldo de su hija mayor con Farid Ode

    “Yo necesito trabajar, he rechazado muchos trabajos porque no puedo dejar a mi hija en segundo plano. Él trabaja, no puede en la semana, o puede fines de semana, no puede nunca, necesito una niñera”, expresó, dejando claro que busca una solución práctica y responsable.

    Con estas declaraciones, Linares busca que se entienda la complejidad del caso y que el debate público no se centre únicamente en el aspecto económico.

    SOBRE EL AUTOR:
    Expareja de Paco Bazán deja en shock al exponer insólito monto que recibía de pensión "Esto no es por dinero"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Conoce a Melissa Linares, madre de la tercera hija de Paco Bazán, y la INESPERADA diferencia de edad

    Mariella Zanetti impacta al filtrar el alto sueldo de su hija mayor con Farid Ode

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Xiomy Kanashiro revela CÓMO SE LLEVA con Doña Charo y qué le dijo sobre su BODA con Farfán: "Estoy esperando"

    Mark Vito tildó de 'TÓXICA' a su exnovia tras anunciar SEPARACIÓN y le PIDE que lo desbloquee: "No tengo donde..."

    Lo más vistos en Farándula

    Pati Lorena rompe su silencio y responde CON TODO a Laura Spoya: “Laurita, no pierdas tu tiempo”

    Mávila Huertas retomó relación con Roberto Reátegui, exesposo: Esta es la historia del amor de la periodista, la dura separación y su reconciliación

    Alejandra Baigorria impactada al descubrir que hija de Said Palao encontró chat con otra mujer

    Mario Hart no calla más al revelar cómo están sus hijos tras partida de Korina Rivadeneira a Venezuela

    Maju Mantilla estaría por regresar a la televisión a través de América TV, según Byro: "Está muy resentida con el canal que le cerró las puertas"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;