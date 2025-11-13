Wapa.pe
Mariella Zanetti reveló en un video todo lo que gana su hija Gamille Ode. 

    ¡Mamá orgullosa! La locutora de radio Mariella Zanetti decidió revelar, durante su programa con Daniela Marquina, todo lo que gana su hija mayor en su carrera como aeromoza. Recordemos que este 2025, la joven empezó a laborar en una reconocida aerolínea.

    Dicha situación ocurrió porque la primogénita de Zanetti fue a visitar a su mamá en la emisora radial. Es aquí en donde Marquina resalta que es un día especial por la visita de la joven. Sin embargo; Mariella asombró al revelar lo del sueldo.

    Mariella Zanetti revela el ALTO SUELDO de su hija mayor

    En cuando Daniel Marquina menciona que Gamille llega en el momento apropiado porque Zanetti va a cobrar su AFP, la conductora sorprende con su respuesta: “Ya está grande ya, ella gana más que yo”.

    Incluso bromeó expresando que Gamille le tendría que devolver todo el dinero invertido: “Ella me tiene que devolver más bien”.

    Mariella Zanetti y su hija Gamille Ode más juntas que nunca

    El 2025 ha sido un año de altas y bajas para Mariella Zanetti y Gamille, sin embargo; han sabido afrontarlo. Recordemos que hace algunos meses, madre e hija fueron vinculadas en un gran problema que casi termina en una denuncia.

    Dejando atrás el problema, ambas aprendieron a manejar los inconvenientes y ahora se lucen más juntas que nunca.

