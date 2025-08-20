Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Farid Ode ya no quiere peleas con Mariella Zanetti: “Ella es la madre de mi hija”

Farid Ode busca reconciliación con Mariella Zanetti tras escándalo con Javier Blondet, pareja de la actriz, con quien protagonizó un fuerte enfrentamiento que terminó en la comisaría.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Farid Ode ya no quiere peleas con Mariella Zanetti: “Ella es la madre de mi hija”
    Farid Ode quiere resolver los problemas con Mariella Zanetti. | Composición Wapa.
    Farid Ode ya no quiere peleas con Mariella Zanetti: “Ella es la madre de mi hija”

    La disputa entre Farid Ode y Javier Blondet, pareja de Mariella Zanetti, sigue dando que hablar en la farándula peruana. Sin embargo, el popular “Faris” sorprendió al declarar que desea poner paños fríos y lograr una relación cordial con la madre de su hija, pese a las tensiones recientes.

    Farid Ode y su deseo de reconciliación con Mariella Zanetti

    Lejos de aumentar la polémica, Farid Ode expresó que mantiene la intención de dialogar con su expareja Mariella Zanetti, madre de su hija Gamille. “No he tenido ningún tipo de comunicación con Mariella. Siempre he sido un hombre de paz, de llevarme bien o conversar en algún momento con la madre de mi hija”, señaló el exmodelo.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Elías Montalvo rompe su silencio y responde si tuvo algo con Paul Michael: "Le causó inseguridades"

    Asimismo, añadió que, a sus 51 años, le gustaría recuperar la calma. “A mí no me quita la paz hablar con Mariella, al contrario, me sentiría bien hacerlo a mis 51 años. Ella es la madre de mi hija y en algún momento se dará esa conversación”, remarcó.

    ¿Quién es Javier Blondet y por qué se enfrentó a Farid Ode?

    El nombre de Javier Blondet, pareja de Mariella Zanetti desde hace más de una década, salió a la luz luego de protagonizar un altercado con Farid Ode. Todo ocurrió tras una denuncia de Gamille, hija de Zanetti y Ode, quien entre lágrimas aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico por parte de su padrastro.

    De inmediato, Farid acudió a enfrentar a Blondet. La discusión, registrada por las cámaras de Magaly TV, La Firme, escaló a los golpes y ambos terminaron denunciándose en la comisaría.

    El perfil bajo de Javier Blondet antes del escándalo

    Aunque hoy está en el ojo público, Blondet ha llevado un estilo de vida discreto, incluso cuando su pareja era figura diaria en la televisión. De profesión consultor, ha trabajado en proyectos de obras públicas y fideicomisos estatales. En 2022, postuló a la alcaldía de Cerro Azul por el partido Patria Joven, pero no logró ser electo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

    Actualmente, tiene 41 años y un hijo en común con Mariella Zanetti, con quien comparte más de once años de relación.

    En una entrevista pasada con Trome, Blondet describió así a la actriz: “Mariella es sencilla, es una persona común y corriente. Tal como es en la tele es en la casa, tiene sus momentos felices y tristes. Es la madre de mi hijo, es una excelente mamá, una mujer luchadora y trabajadora”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Farid Ode ya no quiere peleas con Mariella Zanetti: “Ella es la madre de mi hija”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Erick Elera NO CALLA NADA ante video viral de Paul Vega donde rechazó saludo de niña

    Regina Alcóver se sincera sobre cómo fue su relación con Claudia Moro, exesposa de Gian Marco: "El peor error"

    Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

    Pamela López sorprende con pruebas al revelar gastos de sus hijos del fin de semana tras recibir 12 mil soles de Cueva

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Lo más vistos en Farándula

    Antonela Roccuzzo no aguntó y hace escena de celos a Lionel Messi por gesto con otra mujer

    Melissa Klug compartió sorpresivo mensaje tras paso de Samahara en ‘El Valor de la verdad’

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;