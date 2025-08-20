Farid Ode busca reconciliación con Mariella Zanetti tras escándalo con Javier Blondet , pareja de la actriz, con quien protagonizó un fuerte enfrentamiento que terminó en la comisaría.

La disputa entre Farid Ode y Javier Blondet, pareja de Mariella Zanetti, sigue dando que hablar en la farándula peruana. Sin embargo, el popular “Faris” sorprendió al declarar que desea poner paños fríos y lograr una relación cordial con la madre de su hija, pese a las tensiones recientes.

Farid Ode y su deseo de reconciliación con Mariella Zanetti

Lejos de aumentar la polémica, Farid Ode expresó que mantiene la intención de dialogar con su expareja Mariella Zanetti, madre de su hija Gamille. “No he tenido ningún tipo de comunicación con Mariella. Siempre he sido un hombre de paz, de llevarme bien o conversar en algún momento con la madre de mi hija”, señaló el exmodelo.

Asimismo, añadió que, a sus 51 años, le gustaría recuperar la calma. “A mí no me quita la paz hablar con Mariella, al contrario, me sentiría bien hacerlo a mis 51 años. Ella es la madre de mi hija y en algún momento se dará esa conversación”, remarcó.

¿Quién es Javier Blondet y por qué se enfrentó a Farid Ode?

El nombre de Javier Blondet, pareja de Mariella Zanetti desde hace más de una década, salió a la luz luego de protagonizar un altercado con Farid Ode. Todo ocurrió tras una denuncia de Gamille, hija de Zanetti y Ode, quien entre lágrimas aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico por parte de su padrastro.

De inmediato, Farid acudió a enfrentar a Blondet. La discusión, registrada por las cámaras de Magaly TV, La Firme, escaló a los golpes y ambos terminaron denunciándose en la comisaría.

El perfil bajo de Javier Blondet antes del escándalo

Aunque hoy está en el ojo público, Blondet ha llevado un estilo de vida discreto, incluso cuando su pareja era figura diaria en la televisión. De profesión consultor, ha trabajado en proyectos de obras públicas y fideicomisos estatales. En 2022, postuló a la alcaldía de Cerro Azul por el partido Patria Joven, pero no logró ser electo.

Actualmente, tiene 41 años y un hijo en común con Mariella Zanetti, con quien comparte más de once años de relación.