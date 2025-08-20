Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

Después de que Samahara Lobatón anunciara que enviaría a su tía a Estados Unidos para traer de vuelta a su hija, bajo la acusación de un supuesto secuestro por parte de Youna, finalmente se confirmó la llegada de la familiar al extranjero. Ahora la gran incógnita es: ¿cómo se encuentra la pequeña en medio de esta disputa?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor
    Tía de Samahara Lobatón llegó para recoger a su hija. | Composición Wapa.
    Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

    Samahara Lobatón expresó su miedo por la ausencia de su hija mayor, quien viajó a Estados Unido hace 20 días para visitar a Youna, su padre, al cual acusó de secuestro junto a toda su familia. Luego de ello, el joven barbero reveló que la tía de su expareja, había llegado a la ciudad para recuperar a la menor. ¿Cómo está la pequeña?

    Tía de Samahara Lobatón llegó a Estados unidos para llevarse a su hija de supuesto secuestro

    Samahara Lobatón denunció que Youna tiene varios días sin devolver a su hija de los Estados Unidos, pese a que acordaron en que regresaría el 20 de agosto.

    La influencer compartió un comunicado donde explica que el barbero no quiso hacer la compra del pasaje de regreso a su hija, por lo que tomó la decisión de enviar a su tía para que traiga a Lima y ella hacer la compra del ticket de retorno.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Ethel Pozo a Pamela López tras queja por internet cortado: “También te toca pagar a ti”

    Después de la polémica, Youna decidió usar sus redes sociales para dar su descargo. El barbero aseguró que, desde que su hija estuvo con él, su expareja no ha dejado de presionarlo con constantes advertencias, incluso amenazándolo con llevarse a la niña antes de lo pactado si no le permitía comunicarse con ella en cualquier momento, dejando ver su temor de que pudiera apartarlo de la pequeña.

    wapa.pe

    "Lo que está hablando Samahara es completamente mentira, todos los pasajes de su tía los he pagado yo con mi dinero", dijo. Hasta contó que la familiar ya está con la menor, es más, ha compartido videos donde se les ve compartiendo sus últimos momentos juntos en los juegos.

    "Estoy con ella ahora mismo y es testigo que mi hija está muy bien cuidada. No la están salvando de nada, le están cumpliendo el capricho de quitarle la felicidad a mi hija y llevarla a Perú", agregó.

    Por último, Youna afirmó que Samahara le hizo invertir 4 mil dólares en pasajes por el cambio de fecha que le imponía para el regreso de la pequeña.

    wapa.pe
    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Youna revela conversación privada entre Samahara y la menor

    Después de responder a lo que Samahara Lobatón contó en El valor de la verdad, Youna aseguró que la hija de Melissa Klug lo habría estado intimidando. El barbero incluso mostró un duro mensaje en el que, según él, Samahara le dijo a la pequeña que se despidiera de su papá, pues sería la última ocasión en la que viajaría para verlo.

    "Gracias a toda la gente por sus mensajes. En el transcurso del día publicaré todas las pruebas de las amenazas que llevo recibiendo por parte de la mamá de mi hija, es el último día con Xixi ya les voy contando por qué no volveré a quedarme callado. Acaba de llamar a mi hija diciéndole 'Abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás", escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Cuánto pasa Youna de pensión a su hija? Samahara Lobatón revela el monto y se burla: "Todos los meses tiene problemas"

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Melissa Klug lanza terrible acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    ¿Qué pasó con Mario León? El popular 'Armandito' de Mil Oficios que alcanzó el éxito pero desapareció de la TV

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    ¿Salió a responder? Actor de ‘Al fondo hay sitio’, Paul Vega, RECHAZÓ saludo de niña con habilidades especiales

    Samahara confiesa que vivió con ex de Farfán y sufrió dolorosa traición de su parte: "Contó algo a Jefferson que yo solo le había contado a ella"

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;