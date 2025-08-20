Tía de Samahara Lobatón llegó a EE. UU. para recoger a su hija tras supuesto Secuestro de Youna: Dan a conocer estado de la menor

Después de que Samahara Lobatón anunciara que enviaría a su tía a Estados Unidos para traer de vuelta a su hija, bajo la acusación de un supuesto secuestro por parte de Youna , finalmente se confirmó la llegada de la familiar al extranjero. Ahora la gran incógnita es: ¿cómo se encuentra la pequeña en medio de esta disputa?

Samahara Lobatón expresó su miedo por la ausencia de su hija mayor, quien viajó a Estados Unido hace 20 días para visitar a Youna, su padre, al cual acusó de secuestro junto a toda su familia. Luego de ello, el joven barbero reveló que la tía de su expareja, había llegado a la ciudad para recuperar a la menor. ¿Cómo está la pequeña?

Tía de Samahara Lobatón llegó a Estados unidos para llevarse a su hija de supuesto secuestro

Samahara Lobatón denunció que Youna tiene varios días sin devolver a su hija de los Estados Unidos, pese a que acordaron en que regresaría el 20 de agosto.

La influencer compartió un comunicado donde explica que el barbero no quiso hacer la compra del pasaje de regreso a su hija, por lo que tomó la decisión de enviar a su tía para que traiga a Lima y ella hacer la compra del ticket de retorno.

Después de la polémica, Youna decidió usar sus redes sociales para dar su descargo. El barbero aseguró que, desde que su hija estuvo con él, su expareja no ha dejado de presionarlo con constantes advertencias, incluso amenazándolo con llevarse a la niña antes de lo pactado si no le permitía comunicarse con ella en cualquier momento, dejando ver su temor de que pudiera apartarlo de la pequeña.

"Lo que está hablando Samahara es completamente mentira, todos los pasajes de su tía los he pagado yo con mi dinero", dijo. Hasta contó que la familiar ya está con la menor, es más, ha compartido videos donde se les ve compartiendo sus últimos momentos juntos en los juegos.

"Estoy con ella ahora mismo y es testigo que mi hija está muy bien cuidada. No la están salvando de nada, le están cumpliendo el capricho de quitarle la felicidad a mi hija y llevarla a Perú", agregó.

Por último, Youna afirmó que Samahara le hizo invertir 4 mil dólares en pasajes por el cambio de fecha que le imponía para el regreso de la pequeña.

Youna revela conversación privada entre Samahara y la menor

Después de responder a lo que Samahara Lobatón contó en El valor de la verdad, Youna aseguró que la hija de Melissa Klug lo habría estado intimidando. El barbero incluso mostró un duro mensaje en el que, según él, Samahara le dijo a la pequeña que se despidiera de su papá, pues sería la última ocasión en la que viajaría para verlo.