Melissa Klug lanzó una dura acusación contra Doña Charo después de que Jefferson Farfán le ganara el juicio por romper el acuerdo de confidencialidad, motivo por el cual deberá abonarle 300 mil dólares.

Melissa Klug no dudó en responder y lanzó duras críticas contra Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, luego de perder el juicio con su expareja por declarar en medios de comunicación insinuando que era un mal padre.

Tras dictarse la sentencia que la obliga a pagar 300 mil dólares al futbolista, 'La Chalaca' hizo una grave acusación hacia su exsuegra relacionada con sus dos hijos.

Melissa Klug arremete contra Doña Charo y hace acusación vinculada a sus hijos

Después de apelar la sentencia que la obliga a pagarle un alto monto a Jefferson Farfán por romper el acuerdo de confidencialidad, la influencer sorprendió al pronunciarse en una entrevista sobre Doña Charo, abuela de sus dos hijos.

Si bien admitió haber hablado mal de su expareja, 'La Chalaca' aseguró que él también incumplió el pacto tras el fin de su relación, acusando a Doña Charo de haber tenido una actitud hostil hacia ella desde el inicio.

Klug recordó que, en 2020, la madre de 'La Foquita' la expuso públicamente y llegó a amenazarla con quitarle a sus hijos, mostrando polémicos audios en el programa Día D, donde ella discutía con Farfán y se negaba a abandonar una fiesta para atender a sus pequeños.

"Y él me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias, solo porque la señora ignoraba mis conversaciones con él, ¿por qué no sacó la conversación completa? Habló de mis hijos, sus propios nietos", dijo indignada.

Los audios que Doña Charo mostró de Melissa Klug

En 2020, la madre de Jefferson Farfán se pronunció públicamente, calificando a Melissa Klug de "mala madre" y advirtiendo que podría quitarle a sus nietos. Para ello, presentó un audio en el que Klug insulta al futbolista y se niega a regresar a casa para dar de comer a sus hijos.

"Es la primera vez que enseñaré estos audios porque luego todo lo manejaré por el área judicial. Y si tengo que quitarles a mis nietos, lo voy a hacer. Mientras no me los críe materialista, porque así lo está haciendo, los está involucrando en cosas de gente mayor", dijo Doña Charo en ese entonces, antes de reproducir los registros.

En las grabaciones se escucha a Klug decir: “Estoy acá con mis amigas. Que le lleve comida si puede”. Ante ello, el futbolista le pidió que dejara la fiesta y regresara a cuidar a los niños, lo que provocó la furia de 'La Chalaca'.