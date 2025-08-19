Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

Melissa Klug lanzó una dura acusación contra Doña Charo después de que Jefferson Farfán le ganara el juicio por romper el acuerdo de confidencialidad, motivo por el cual deberá abonarle 300 mil dólares.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"
    Melissa Klug contra Doña Charo
    Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"

    Melissa Klug no dudó en responder y lanzó duras críticas contra Doña Charo, madre de Jefferson Farfán, luego de perder el juicio con su expareja por declarar en medios de comunicación insinuando que era un mal padre.

    Tras dictarse la sentencia que la obliga a pagar 300 mil dólares al futbolista, 'La Chalaca' hizo una grave acusación hacia su exsuegra relacionada con sus dos hijos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug habla firme sobre su juicio con Farfán por el millón de soles: "Me tiene que pagar la vida"

    Melissa Klug arremete contra Doña Charo y hace acusación vinculada a sus hijos

    Después de apelar la sentencia que la obliga a pagarle un alto monto a Jefferson Farfán por romper el acuerdo de confidencialidad, la influencer sorprendió al pronunciarse en una entrevista sobre Doña Charo, abuela de sus dos hijos.

    Si bien admitió haber hablado mal de su expareja, 'La Chalaca' aseguró que él también incumplió el pacto tras el fin de su relación, acusando a Doña Charo de haber tenido una actitud hostil hacia ella desde el inicio.

    Klug recordó que, en 2020, la madre de 'La Foquita' la expuso públicamente y llegó a amenazarla con quitarle a sus hijos, mostrando polémicos audios en el programa Día D, donde ella discutía con Farfán y se negaba a abandonar una fiesta para atender a sus pequeños.

    "Y él me tiene que pagar la vida, porque su abogado habló, su mamá mostró los audios de una conversación con Jefferson sin mi autorización, mostraron documentos, hablaron falacias, solo porque la señora ignoraba mis conversaciones con él, ¿por qué no sacó la conversación completa? Habló de mis hijos, sus propios nietos", dijo indignada.

    Los audios que Doña Charo mostró de Melissa Klug

    En 2020, la madre de Jefferson Farfán se pronunció públicamente, calificando a Melissa Klug de "mala madre" y advirtiendo que podría quitarle a sus nietos. Para ello, presentó un audio en el que Klug insulta al futbolista y se niega a regresar a casa para dar de comer a sus hijos.

    "Es la primera vez que enseñaré estos audios porque luego todo lo manejaré por el área judicial. Y si tengo que quitarles a mis nietos, lo voy a hacer. Mientras no me los críe materialista, porque así lo está haciendo, los está involucrando en cosas de gente mayor", dijo Doña Charo en ese entonces, antes de reproducir los registros.

    En las grabaciones se escucha a Klug decir: “Estoy acá con mis amigas. Que le lleve comida si puede”. Ante ello, el futbolista le pidió que dejara la fiesta y regresara a cuidar a los niños, lo que provocó la furia de 'La Chalaca'.

    "Ya me llamó Freddy que llegó tu mamá y les dejó comida. No me jodas mier… No me jodas porque voy y te hago chongo", se le oye reclamar con enojo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo: "Sus propios nietos"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    Mary Moncada reaparece y manda ADVERTENCIA a Karla Tarazona por Christian Domínguez: “En provincia quizás hace sus cositas”

    Jefferson Farfán GANÓ juicio a Magaly Medina y sorprenden al revelar qué hará con el dinero que le pague la 'Urraca'

    Melissa Klug habla firme sobre su juicio con Farfán por el millón de soles: "Me tiene que pagar la vida"

    Youna arremete contra Samahara Lobatón y destapa dura advertencia que le dio a su propia hija: "Abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás"

    Lo más vistos en Farándula

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Magaly Medina lo cuenta todo tras perder juicio contra Farfán: "Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados"

    Mónica Sánchez CONMUEVE con EMOTIVO MENSAJE por los 18 años de su hija Miranda quien venció al CÁNCER

    Samahara Lobatón tilda de 'Hitler' a Melissa Klug y revela sus fuertes agresiones: "Tenía la fuerza de un hombre"

    Lucía Oxenford impacta al revelar que sufre enfermedad hereditaria incurable y deja ver cómo la afecta físicamente

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Vicky Salón & Spa

    Lifting de pestañas + planchado de cejas + perfilado + depilación de bozo

    PRECIO

    S/ 19.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;