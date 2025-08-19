Ethel Pozo no se quedó callada en América Hoy y lanzó un dardo directo a Pamela López . La conductora le recordó que no necesita esperar que Christian Cueva l e transfiera para cubrir sus gastos.

Pamela López, expareja de futbolista de Christian Cueva, está en el ojo de la tormenta luego de hacer un enlace en vivo en la que muestra los "problemas" económicos en relación con la pensión de sus hijos. En el mencionado video, contó que el padre de sus hijos por fin depositó S/12.000, luego de más de un año sin recibir mi un sol de apoyo financiero. No obstante, no logró el efecto deseado, más generó cringe entre los internautas y reacciones de las conductoras de ‘América hoy’.

Ethel Pozo, una de las presentadoras del programa, expresó su incomodidad ante exposición de los pagos privados. Asimismo, criticó a Pamela López hablar sobre el corte del servicio de internet y el cable de su casa, instándola a también hacerse cargo de algunos pagos, ya que hoy en día trabaja animando eventos.

Ethel enfrenta a Pamela López por exponer sus problemas económicos

Durante el programa de hoy, martes 19 de agosto, de ‘América hoy’ discrepó con Pamela López por cómo está manejando públicamente los temas relacionados con sus hijos y su vida familiar. “Son 12 mil soles, Pamela López... Si el hombre le ha dado a los niños el hogar, paga la movilidad, también nos indicó y está aportando 12 mil soles, creo que corresponde también, y hablo como mamá, el internet también lo puedes pagar tú trabajando”, señaló con tono crítico.

La conductora de América Televisión recalcó que, aunque durante mucho tiempo Pamela López se hizo cargo sola de los gastos de sus hijos, el valor que hoy recibe por concepto de pensión no puede ser catalogado como insignificante. “Yo entiendo que un año entero tú has cubierto los gastos, pero son 12 mil soles, es un gran avance, con ese dinero muchísimas familias pueden vivir por bastante tiempo”, agregó Pozo.

Pamela López contó que Christian Cueva ya depositó S/12.000 de pensión para sus hijos

Durante su transmisión, Pamela López anunció que Christian Cueva finalmente cumplió con la pensión de sus hijos, que ascendió a S/12.000. Detalló que, de esa suma, S/8.000 fueron destinados a cubrir la pensión escolar, mientras que los S/4.000 restantes sirvieron para solventar otros gastos vinculados al bienestar de los pequeños.