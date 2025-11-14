Wapa.pe
Susana Alvarado toma tajante decisión tras denuncia a Paco Bazán por ser 'padre ausente' e incumplir la pensión de su hija

Susana Alvarado reaparece tras la denuncia contra Paco Bazán por incumplir la pensión y visitas a su hija, y revela la firme decisión que tomó.

    Paco Bazán enfrentó el pasado miércoles 12 de noviembre su primera denuncia pública por parte de Melissa Linares, madre de su tercera hija, quien lo acusó de incumplir la pensión alimenticia y justificarlo con falta de dinero.

    Desde entonces, las críticas crecieron, sobre todo por los viajes que realizaba junto a su pareja, Susana Alvarado. En medio del revuelo y la presión en redes, la cantante reapareció y tomó una dura decisión que marca un nuevo giro en esta polémica.

    Así respondió Susana Alvarado tras las acusaciones a Paco Bazán

    Melissa Linares contó que el motivo por el que el conductor no estaba cumpliendo con el pago completo de la pensión de su hija se debía a que, según él, no recibía su salario en ATV ni en Radio Ritmo Romántica, acumulando varios meses pendientes. Aun así, usuarios cuestionaron los constantes viajes que realizaba con su nueva pareja.

    Ante esta situación, Susana Alvarado optó por tomar una decisión firme: restringir los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar que las críticas lleguen directamente a su perfil. Aunque no han oficializado públicamente su relación, las fotografías juntos hacen innecesario cualquier anuncio.

    Como es habitual en ella, la pareja de Paco Bazán ha preferido mantenerse en silencio frente a esta polémica y es probable que continúe sin pronunciarse en los próximos días.

    Madre de la tercera hija de Paco Bazán confiesa detalles sobre su conciliación

    "La conciliación era de 650. No voy a mentir, él me daba más dinero; obviamente C... ha crecido y eso quería plasmarlo en una conciliación actual. (...) Se estableció 4,930 soles al mes por colegio —que no paga completo— y seguro de salud. Las visitas eran libres y con coordinación previa, pero nunca ha sido presente; no había continuidad fija para la niña", expresó Melissa Linares, madre de la hija de Paco Bazán, en 'Entrometidos'.

