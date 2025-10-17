Susana Alvarado habla por primera vez de Paco Bazán y confiesa sus planes de casarse: “Quiero un hombre como él”

Susana Alvarado , de Corazón Serrano, revela detalles de su romance con el conductor Paco Bazán y sus planes de casarse.

La cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, se sinceró sobre su relación con el conductor deportivo Paco Bazán, con quien asegura haber encontrado un amor que le ha transformado la vida.

En una reciente entrevista para Trome, la artista calificó su vínculo como “serio” y destacó el esfuerzo que ambos ponen para mantenerlo, a pesar de sus agendas tan exigentes. Susana no dudó en revelar detalles de sus planes a futuro junto a Paco, sorprendiendo a sus fans.

Sobre su relación, Susana explicó que, a pesar de sus agendas tan ocupadas, siempre procuran encontrar tiempo para compartir y que, gracias a esos momentos, ha vivido numerosas experiencias nuevas junto a él.

"Francisco es mi primera vez de muchas cosas, en estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo mucho, es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola", declaró a Trome.

Durante el unipersonal, Paco Bazán le dedicó palabras de cariño, aunque Susana aclaró que eso es común, ya que él suele expresarse así con ella a diario.

"Ustedes lo escuchan por primera vez, pero yo escucho muchas cosas lindas siempre, a diario, eso es el amor que no solamente se demuestra en tu cumpleaños, en Navidad o porque se cumplió un año más de relación, sino que se alimenta a diario", precisó.

Susana Alvarado y Paco Bazá: planes de matrimonio

La distancia no ha representado un problema para la pareja. Susana confía en su fe para que la relación siga por el camino correcto.

"Creo que Dios tiene mucho que ver aquí porque normalmente siempre estoy lejos, trabajando de un lado, mi familia está en Piura, pero hoy Dios ha encaminado para que estemos más tiempo juntos y él también hace lo posible para que sea más, va dónde voy y viceversa. Siempre escucho 'quédate con el hombre que te amé más', aquí es un 50 y 50", sostuvo.

Respecto al matrimonio, Alvarado comentó: "Que sea lo que Dios quiera". Señaló que lo importante para ambos es "paz, tranquilidad y estabilidad", y que su relación "es algo serio". También destacó lo que más le atrae de él: "Desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande".

Finalmente, Susana se refirió con humor a las bromas sobre la diferencia de edad entre ambos.