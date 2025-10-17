La actriz Tatiana Astengo se vio envuelta en una controversia durante una manifestación en el Centro de Lima , luego de que dirigiera fuertes insultos a un efectivo policial.

La actriz Tatiana Astengo fue protagonista de un intenso altercado verbal con un agente policial durante la marcha del 15 de octubre en el Centro de Lima, la cual estuvo marcada por episodios de violencia. El video del momento se difundió rápidamente en redes sociales, desatando una ola de indignación y críticas.

En las grabaciones se puede ver a Astengo perder la calma frente a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y mostrarse visiblemente alterada cuando estos comenzaron a filmarla.

Tatiana Astengo contra policía nombra a su hija

Durante la protesta, la actriz Tatiana Astengo protagonizó un polémico episodio al lanzar duras ofensas contra un efectivo policial. Sus palabras generaron gran rechazo, especialmente entre figuras públicas como la periodista Milagros Leiva, quien cuestionó abiertamente su comportamiento.

En las imágenes difundidas se escucha a la artista decir con evidente molestia: “No piensan, todo quieren plata, ¿o qué? Grábame, grábame”.

No obstante, lo que más generó controversia fue la frase que la intérprete, reconocida por su papel de ‘Reina Pachas’ en Al Fondo Hay Sitio, dirigió al agente: “Este recuerdo te lo voy a dejar para tu hija, para tu hija, para tu hija que la van a violar, por apoyar un gobierno de violadores”. Estas palabras provocaron una ola de críticas en plataformas digitales.

Milagros Leiva arremete contra Tatiana Astengo

Tras la difusión del video, la periodista Milagros Leiva reaccionó con firmeza y condenó las expresiones de la actriz hacia el policía.

“¿Qué te crees, Tatiana Astengo? Tú dices defender a las mujeres, ¿tú le deseas a la hija de un policía que la violen? ¿En qué momento hemos perdido la cordura en nuestro país?”, cuestionó la conductora.