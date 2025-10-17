Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | SBS confirma disolución de importante entidad financiera: Esto pasará con sus socios

"Miserables, nauseabundos": Rodrigo González contra Mónica Sánchez y más artistas los acusa de "oportunistas"

El presentador de ‘Amor y Fuego’ expresó críticas y puso en duda la coherencia política de personalidades como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Haydeé Cáceres y Bruno Odar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    "Miserables, nauseabundos": Rodrigo González contra Mónica Sánchez y más artistas los acusa de "oportunistas"
    Rodrigo Gonzalez contra actores nacionales
    "Miserables, nauseabundos": Rodrigo González contra Mónica Sánchez y más artistas los acusa de "oportunistas"

    Las declaraciones de Rodrigo González generaron una intensa polémica en el mundo del entretenimiento luego de la marcha nacional del 15 de octubre.

    El presentador de ‘Amor y Fuego’ lanzó severas críticas contra varios artistas que participaron en la manifestación, a quienes acusó de actuar por oportunismo y de buscar atención mediática en medio de la actual crisis política.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Esposa de Paul Flores SE QUIEBRA durante marcha al sufrir VIOLENCIA de la PNP: "Tuvimos que escondernos"

    Rodrigo González arremete contra los artistas de la marcha

    En la edición del 16 de octubre de su programa, González dirigió sus cuestionamientos hacia los integrantes de la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, entre los que se encontraban Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Bruno Odar y Haydeé Cáceres. El conductor puso en duda la sinceridad de su participación en la protesta, señalando que “son unos miserables que solo aparecen para la foto”.

    Con su característico tono directo, González fue aún más lejos al tildar a los actores de “rojos miserables, nauseabundos, que solo salen a lavar la bandera cuando les conviene”. Durante su intervención, recordó antecedentes políticos de algunos de ellos y los acusó de haber guardado silencio ante presuntos casos de corrupción ligados a gestiones de izquierda.

    “¿Dónde estuvieron todo ese grupete de lava banderas, que siempre salen en momentos como este, cuando la izquierda robaba y sigue robando a sus anchas?”, cuestionó el conductor en su espacio televisivo. Asimismo, hizo referencia a Mónica Sánchez y otros intérpretes, afirmando que “estos mismos miserables que vemos ahí adelante… siempre están del lado incorrecto de la historia”.

    Según González, la participación de los artistas en la marcha responde más a un intento de ganar visibilidad pública que a un verdadero compromiso con las causas sociales. “Salen cuando les conviene”, reiteró, lamentando que, en su opinión, la postura del gremio actoral muestre una falta de coherencia política. En su análisis, el presentador también comentó las consecuencias de la movilización, responsabilizando a los artistas de haber alentado protestas que terminaron en hechos violentos.

    El conductor citó informes oficiales que reportaron 29 civiles y 60 policías heridos, además del fallecimiento del joven artista urbano Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante las manifestaciones. “Escenas como estas desestabilizan más”, afirmó, insistiendo en que el verdadero camino para lograr un cambio político es el voto y no la confrontación en las calles.

    SOBRE EL AUTOR:
    "Miserables, nauseabundos": Rodrigo González contra Mónica Sánchez y más artistas los acusa de "oportunistas"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Tatiana Astengo captada insultando a policía en marcha nacional: "Para tu hija que la van a …"

    Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

    "Miserables, nauseabundos": Rodrigo González contra Mónica Sánchez y más artistas los acusa de "oportunistas"

    Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorcio: "Ella es la del dinero"

    Juan Ichazo no se mide y arremete contra ‘La Nena Cubillas’: “La otra es la bambucha”

    Lo más vistos en Farándula

    Mayra Couto critica a Maju Mantilla por sus escenas intensas con George Slebi: "Pasa cuando no estudias actuación"

    Ricardo Morán no puede más y llora desgarradoramente en 'Yo Soy' con tributo a Whitney Houston

    Mónica Sánchez se lanza contra La Roro por críticas en su contra y los compara con Magaly Medina

    Querido conductor de TV falleció tras días internado en emergencia y revelan sus DESGARRADORAS palabras: "No podía respirar"

    Waldir Felipa CONFIRMA fin con Daniela Darcourt tras ser visto con otra mujer y se JUSTIFICA: “Bailé con una amiga”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;