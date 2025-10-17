El presentador de ‘ Amor y Fuego’ expresó críticas y puso en duda la coherencia política de personalidades como Mónica Sánchez , T atiana Astengo, Lucho Cáceres, Haydeé Cáceres y Bruno Odar.

Las declaraciones de Rodrigo González generaron una intensa polémica en el mundo del entretenimiento luego de la marcha nacional del 15 de octubre.

El presentador de ‘Amor y Fuego’ lanzó severas críticas contra varios artistas que participaron en la manifestación, a quienes acusó de actuar por oportunismo y de buscar atención mediática en medio de la actual crisis política.

Rodrigo González arremete contra los artistas de la marcha

En la edición del 16 de octubre de su programa, González dirigió sus cuestionamientos hacia los integrantes de la Asociación de Artistas Escénicos del Perú, entre los que se encontraban Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Bruno Odar y Haydeé Cáceres. El conductor puso en duda la sinceridad de su participación en la protesta, señalando que “son unos miserables que solo aparecen para la foto”.

Con su característico tono directo, González fue aún más lejos al tildar a los actores de “rojos miserables, nauseabundos, que solo salen a lavar la bandera cuando les conviene”. Durante su intervención, recordó antecedentes políticos de algunos de ellos y los acusó de haber guardado silencio ante presuntos casos de corrupción ligados a gestiones de izquierda.

“¿Dónde estuvieron todo ese grupete de lava banderas, que siempre salen en momentos como este, cuando la izquierda robaba y sigue robando a sus anchas?”, cuestionó el conductor en su espacio televisivo. Asimismo, hizo referencia a Mónica Sánchez y otros intérpretes, afirmando que “estos mismos miserables que vemos ahí adelante… siempre están del lado incorrecto de la historia”.

Según González, la participación de los artistas en la marcha responde más a un intento de ganar visibilidad pública que a un verdadero compromiso con las causas sociales. “Salen cuando les conviene”, reiteró, lamentando que, en su opinión, la postura del gremio actoral muestre una falta de coherencia política. En su análisis, el presentador también comentó las consecuencias de la movilización, responsabilizando a los artistas de haber alentado protestas que terminaron en hechos violentos.