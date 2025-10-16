Esposa de Paul Flores SE QUIEBRA durante marcha al sufrir VIOLENCIA de la PNP: "Tuvimos que escondernos"

Esposa de Paul Flores, Carolina Jaramillo , se quiebra en plena marcha nacional tras sufrir ataque policial. La también cantante contó los momentos de terror que vivió durante la manifestación.

Esposa de Paul Flores asistió a la marcha del 15 de octubre y no pudo contener las lágrimas al vivir la vilencia de la PNP. | Composición Wapa.

Esposa de Paul Flores asistió a la marcha del 15 de octubre y no pudo contener las lágrimas al vivir la vilencia de la PNP. | Composición Wapa.

A casi un año del asesinato de Paul Flores, recordado músico de Armonía 10, su esposa Carolina Jaramillo volvió a alzar la voz en busca de justicia. La cantante participó en la marcha nacional del 15 de octubre, realizada en el Centro de Lima, donde artistas y ciudadanos se unieron para exigir acciones concretas contra la delincuencia.

Con una camiseta que llevaba el rostro de su difunto esposo, Carolina marchó junto a su equipo musical. Sin embargo, lo que empezó como una jornada pacífica terminó en un episodio de angustia para la artista, quien denunció haber sido agredida por efectivos policiales.

“No es posible que vengamos a marchar pacíficamente y nos tiren bombas lacrimógenas, no es justo”, expresó entre lágrimas mientras era grabada por transeúntes.

El desgarrador testimonio de Carolina Jaramillo: “Solo pedimos vivir sin miedo”

La intérprete, visiblemente afectada, compartió en sus redes sociales su frustración por lo ocurrido. Contó que tanto ella como su equipo tuvieron que refugiarse en un local cercano para evitar los gases lacrimógenos.

“No ha sido solo contra los que hacían disturbios. Ha sido contra todos. ¿Hasta cuándo tanta violencia? ¿Hasta cuándo tanto dolor? Solo pedimos vivir sin miedo”, escribió la cantante en una publicación.

Minutos después, Carolina reapareció en un video donde relató los difíciles momentos que vivió: “Tuvimos que escondernos porque han tirado bombas lacrimógenas, están que disparan, horrible. Salimos a marchar tranquilos y la policía comenzó a tirar. Estoy acá con Gaby, tranquilos”, señaló mientras mostraba el polo con la imagen de Paul Flores.