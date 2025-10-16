Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, alzó su voz en marcha nacional del 15 de octubre: “Siento asco por lo que pasa en el país”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El exjurado de El gran chef famosos, Javier Masías, reapareció públicamente para sumarse a la marcha nacional del 15 de octubre, donde miles de ciudadanos tomaron las calles del Centro de Lima en rechazo al Gobierno del presidente José Jerí Oré.
El reconocido crítico gastronómico, visiblemente cansado pero firme en su posición, expresó su indignación por la crisis política y la falta de liderazgo que atraviesa el país.
“Sabemos que quienes están colocando al presidente son gente muy mediocre y con muy poca inteligencia. Pero no pensé que fueran a ser tan torpes. Creo que se puede hacer algo mejor”, declaró Masías en diálogo con el periodista Omar Coca.
Javier Masías expresó su asco ante la situación del país
Durante la movilización, el comunicador de 45 años sostuvo que su presencia no respondía a razones políticas, sino a un compromiso ciudadano ante la situación del país.
“He venido como ciudadano y siento lo mismo que ellos: asco por todo lo que ha ocurrido. Dina Boluarte nos deja, pero no deja un vacío, sino un cómplice”, manifestó con evidente molestia.
Masías también hizo un llamado a la población a no quedarse indiferente ante la inseguridad, la corrupción y los abusos del poder.
“Salir a las calles y protestar, contra el crimen, contra que nos sigan matando y contra quienes son cómplices de quienes nos gobiernan”, agregó.
Figuras del espectáculo también se sumaron a la protesta
El exjurado de televisión no fue el único rostro conocido que se hizo presente. Artistas como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Aldo Miyashiro, Susana Baca, Carlos Alcántara y Janick Maceta también se unieron a la movilización.
Muchos de ellos portaron pancartas exigiendo mayor seguridad, transparencia y justicia, mientras compartían mensajes de aliento en sus redes sociales bajo el lema #MarchaNacional.