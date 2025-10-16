Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, alzó su voz en marcha nacional del 15 de octubre: “Siento asco por lo que pasa en el país”

El popular exjuez de 'El gran chef famosos', Javier Masías , se presentó como varias figuras en la marcha nacional del 15 de octubre y no dudó en expresar su enojo contra el Congreso y el nuevo presidente José Jerí.

Javier Masías presente en la marcha nacional junto a otros personajes de la farandula. | Composición Wapa.

El exjurado de El gran chef famosos, Javier Masías, reapareció públicamente para sumarse a la marcha nacional del 15 de octubre, donde miles de ciudadanos tomaron las calles del Centro de Lima en rechazo al Gobierno del presidente José Jerí Oré.

El reconocido crítico gastronómico, visiblemente cansado pero firme en su posición, expresó su indignación por la crisis política y la falta de liderazgo que atraviesa el país.

“Sabemos que quienes están colocando al presidente son gente muy mediocre y con muy poca inteligencia. Pero no pensé que fueran a ser tan torpes. Creo que se puede hacer algo mejor”, declaró Masías en diálogo con el periodista Omar Coca.

Javier Masías expresó su asco ante la situación del país

Durante la movilización, el comunicador de 45 años sostuvo que su presencia no respondía a razones políticas, sino a un compromiso ciudadano ante la situación del país.

“He venido como ciudadano y siento lo mismo que ellos: asco por todo lo que ha ocurrido. Dina Boluarte nos deja, pero no deja un vacío, sino un cómplice”, manifestó con evidente molestia.

Masías también hizo un llamado a la población a no quedarse indiferente ante la inseguridad, la corrupción y los abusos del poder.

“Salir a las calles y protestar, contra el crimen, contra que nos sigan matando y contra quienes son cómplices de quienes nos gobiernan”, agregó.

Figuras del espectáculo también se sumaron a la protesta

El exjurado de televisión no fue el único rostro conocido que se hizo presente. Artistas como Mónica Sánchez, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Aldo Miyashiro, Susana Baca, Carlos Alcántara y Janick Maceta también se unieron a la movilización.