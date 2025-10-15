Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

Macarena Vélez vive un duro momento familiar tras una terrible pérdida. La influencer escribió un mensaje que compartió en sus redes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"
    Macarena Vélez ha conmovido a sus seguidores. | Composición Wapa.
    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    La exchica reality Macarena Vélez se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La modelo decidió dejar de lado las polémicas mediáticas que la han rodeado en las últimas semanas para despedir a su abuela, a quien llamaba cariñosamente “Mamina”.

    A través de sus redes sociales, la influencer compartió tiernas fotografías y un conmovedor mensaje con el que hizo pública su pérdida, recibiendo rápidamente muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

    “Vuela alto, Mamina”: el mensaje de despedida de Macarena Vélez

    En sus historias de Instagram, Macarena Vélez publicó un video que muestra a su abuela bailando durante una reunión familiar, acompañado de un texto que conmovió a todos: “Vuela alto mamina. Mamina preciosa, angelito del cielo. Te amaremos siempre”.

    La joven añadió corazones y estrellas al clip, reflejando el profundo cariño y admiración que sentía por su abuela. La noticia fue compartida el martes 14 de octubre, cerca de las 10 de la noche, y aunque no brindó mayores detalles, se sabe que atraviesa un periodo de duelo junto a sus seres queridos.

    Su pareja, el futbolista Juan Ichazo, aún no se ha pronunciado públicamente, pero allegados a la modelo aseguran que se encuentra acompañándola en este difícil proceso.

    Macarena Vélez responde a críticas y recuerda polémica con Aleska Zambrano

    Poco antes de esta noticia, Macarena había sido tendencia por su enfrentamiento mediático con Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao. La exchica reality respondió tajantemente a las declaraciones en su contra, dejando clara su versión de los hechos.

    “La verdad que lo que pasó en esa época fueron hace muchísimos años. Me parece extraño que tantos años después lo venga a resucitar ahora. Las cosas definitivamente no fueron así. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, afirmó Vélez.

    Pese a las controversias, la modelo ha preferido enfocarse en su vida personal y en el recuerdo de su abuela, alejándose momentáneamente de los conflictos mediáticos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Natalia Salas explota al ver simulación de cicatrices de mastectomía para campañas de cáncer de mama

    Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Lo más vistos en Farándula

    Abogado de Gustavo Salcedo enfrenta a Maju Mantilla tras amenazar con acciones legales

    ‘Tía Lisura’ de Paul Michael deja con la boca abierta a todos con duro comentario sobre Christian Cueva

    Daniela Darcourt reaparece tras 'ampay' de su novio con otra mujer y le grita su amor a Eva Ayllón: ‘Te amo’

    Nuevo audio ‘hunde’ a Maju Mantilla tras ser descubierto su supuesto ampay con productor: “Se pone nerviosa y …”

    Ricardo Morán no puede más y llora desgarradoramente en 'Yo Soy' con tributo a Whitney Houston

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;