Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

Macarena Vélez vive un duro momento familiar tras una terrible pérdida. La influencer escribió un mensaje que compartió en sus redes.

La exchica reality Macarena Vélez se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La modelo decidió dejar de lado las polémicas mediáticas que la han rodeado en las últimas semanas para despedir a su abuela, a quien llamaba cariñosamente “Mamina”.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió tiernas fotografías y un conmovedor mensaje con el que hizo pública su pérdida, recibiendo rápidamente muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

“Vuela alto, Mamina”: el mensaje de despedida de Macarena Vélez

En sus historias de Instagram, Macarena Vélez publicó un video que muestra a su abuela bailando durante una reunión familiar, acompañado de un texto que conmovió a todos: “Vuela alto mamina. Mamina preciosa, angelito del cielo. Te amaremos siempre”.

La joven añadió corazones y estrellas al clip, reflejando el profundo cariño y admiración que sentía por su abuela. La noticia fue compartida el martes 14 de octubre, cerca de las 10 de la noche, y aunque no brindó mayores detalles, se sabe que atraviesa un periodo de duelo junto a sus seres queridos.

Su pareja, el futbolista Juan Ichazo, aún no se ha pronunciado públicamente, pero allegados a la modelo aseguran que se encuentra acompañándola en este difícil proceso.

Macarena Vélez responde a críticas y recuerda polémica con Aleska Zambrano

Poco antes de esta noticia, Macarena había sido tendencia por su enfrentamiento mediático con Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao. La exchica reality respondió tajantemente a las declaraciones en su contra, dejando clara su versión de los hechos.

“La verdad que lo que pasó en esa época fueron hace muchísimos años. Me parece extraño que tantos años después lo venga a resucitar ahora. Las cosas definitivamente no fueron así. La que se metió en mi relación fue ella, no yo”, afirmó Vélez.